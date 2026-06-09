JAKARTA – Kalender Premier Padel 2026 kembali berlanjut dengan turnamen Valencia P1 yang akan berlangsung pada 8–14 Juni 2026. Kompetisi ini menjadi salah satu ajang penting bagi para pemain untuk mengumpulkan poin ranking sekaligus membuktikan konsistensi mereka di tengah ketatnya persaingan padel dunia.
Seluruh pertandingan dapat disaksikan secara live streaming di VISION+ melalui link di sini. Berikut jadwal Premier Padel Valencia P1 2026 di VISION+:
Senin, 8 Juni 2026
14.00 WIB | Day 1
Selasa, 9 Juni 2026
15.00 WIB | Day 2
Rabu, 10 Juni 2026
15.00 WIB | Day 3
Kamis, 11 Juni 2026
15.00 WIB | Day 4
Jumat, 12 Juni 2026
15.00 WIB | Quarter Finals
Sabtu, 13 Juni 2026
17.00 WIB | Women's Semifinal 1
19.00 WIB | Men's Semifinal 1
22.00 WIB | Women's Semifinal 2
23.30 WIB | Men's Semifinal 2