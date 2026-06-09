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Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel Valencia 2026 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |11:31 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel Valencia 2026 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming Premier Padel Valencia 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Kalender Premier Padel 2026 kembali berlanjut dengan turnamen Valencia P1 yang akan berlangsung pada 8–14 Juni 2026. Kompetisi ini menjadi salah satu ajang penting bagi para pemain untuk mengumpulkan poin ranking sekaligus membuktikan konsistensi mereka di tengah ketatnya persaingan padel dunia.

Seluruh pertandingan dapat disaksikan secara live streaming di VISION+ melalui link di sini. Berikut jadwal Premier Padel Valencia P1 2026 di VISION+: 

Greg Nwokolo serius menjadi atlet padel profesional Okezone

Senin, 8 Juni 2026

14.00 WIB | Day 1

Selasa, 9 Juni 2026

15.00 WIB | Day 2

Rabu, 10 Juni 2026

15.00 WIB | Day 3

Kamis, 11 Juni 2026

15.00 WIB | Day 4

Jumat, 12 Juni 2026

15.00 WIB | Quarter Finals

Sabtu, 13 Juni 2026

17.00 WIB | Women's Semifinal 1

19.00 WIB | Men's Semifinal 1

22.00 WIB | Women's Semifinal 2

23.30 WIB | Men's Semifinal 2

 

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