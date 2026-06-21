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Ali Faathir/Devin Artha Siap All Out demi Gelar Juara Macau Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |09:18 WIB
Ali Faathir/Devin Artha Siap <i>All Out</i> demi Gelar Juara Macau Open 2026
Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi bertekad tampil habis-habisan di Final Macau Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
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MAKAU – Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi bertekad tampil habis-habisan di Final Macau Open 2026. Duo bertangan kidal itu berharap bisa membawa pulang gelar juara ke Tanah Air.

Ali/Devin akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan Jin Yong/Lee Jong-min di partai puncak. Laga itu berlangsung Macau East Asian Games Dome, Cotai, Makau, Minggu (21/6/2026).

1. Tidak Ada Persiapan Krusial

Devin Fathir lolos ke babak 32 besar Indonesia Masters 2026 INABadminton

Devin mengatakan untuk laga final memang tidak ada persiapan yang sangat krusial karena paling dibutuhkan pemulihan fisik. Ia tidak memikirkan kualitas lawan karena fokusnya tampil apik.

"Untuk final persiapannya, istirahat yang bagus, recovery yang bagus dan yang paling penting pikirannya enjoy saja. Kalo masalah bertemu siapa, lawan siapa saja saya siap," ucap Devin, dikutip Minggu (21/6/2026).

Devin pun senang dapat melaju ke babak final meskipun butuh kerja keras ekstra. Mereka sukses mengalahkan wakil Malaysia Low Hang Yee/Ng Eng Cheong dengan poin 21-12 dan 21-12.

"Alhamdulillah bisa bermain tanpa cedera dan menampilkan permainan terbaik. Tadi kami cuma bermain se-enjoy mungkin dan menikmati pertandingannya, kami tidak mau berpikir menang kalah dulu melainkan berpikir main bagus dulu saja," papar Devin.

"Tadi kami menerapkan pola no lob. Di situ lawan tertekan dan tidak nyaman. Lawan selalu angkat bola jadinya kami enak buat menyerang," tambahnya.

 

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