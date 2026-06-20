Hasil Semifinal Macau Open 2026: Langkah Muhammad Yusuf Terhenti Usai Kalah dari Wakil Thailand

COTAI – Tunggal putra Indonesia, Muhamad Yusuf, harus mengubur mimpinya untuk melangkah ke partai final Macau Open 2026. Langkah Yusuf terhenti di babak semifinal setelah dipaksa menyerah dua gim langsung oleh wakil Thailand, Kantaphon Wangcharoen, dengan skor ketat 20-22 dan 15-21.

Pertemuan keduanya dalam babak semifinal. Laga itu berlangsung di Macau East Asian Games Dome, Cotai, Macau, Sabtu (20/6/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Dalam gim pertama, Yusuf berusaha menampilkan performa terbaiknya. Namun, dia mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Kantaphon.

Muhamad Yusuf. (Foto: PBSI)

Sementara waktu, Yusuf tertinggal 4-8 dari Kantaphon. Yusuf berusaha mengejar ketertinggalannya dari Kantaphon meskipun tidak mudah.

Kantaphon akhirnya meraih hasil maksimal dalam gim pertama. Kepastian tersebut setelah dia mengalahkan Yusuf dengan poin 22-20.