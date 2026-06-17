Hasil Macau Open 2026: Libas Wakil Taiwan Dua Gim Langsung, Muhamad Yusuf Amankan Tiket 16 Besar

COTAI - Langkah awal yang sangat manis berhasil dicatatkan tunggal putra Indonesia, Muhamad Yusuf, di ajang Macau Open 2026. Berhadapan dengan wakil Taiwan, Kuo Kuan Lin, pebulu tangkis peringkat 51 dunia itu tampil begitu dominan dan sukses mengamankan kemenangan meyakinkan pada babak 32 besar.

Bermain di Macau East Asian Games Dome, Cotai, Makau pada Rabu (17/6/2026) pagi WIB, Yusuf menuntaskan pertandingan dalam dua gim langsung. Dia menang dengan skor 21-12 dan 21-9 dalam durasi pertandingan selama 35 menit.

Jalannya Pertandingan

Pada awal gim pertama, Yusuf langsung mengambil inisiatif serangan untuk menekan pertahanan Kuo. Permainan agresif tersebut membuat pemain Indonesia itu mampu mencatatkan keunggulan sejak awal pertandingan.

Kuo sempat mencoba keluar dari tekanan dengan meningkatkan tempo permainan. Namun, Yusuf tetap mampu menjaga fokus dan memanfaatkan kesalahan lawannya untuk terus menambah angka.

Muhammad Yusuf. (Foto: PBSI)

Keunggulan Yusuf semakin terlihat ketika memasuki interval gim pertama. Ia berhasil unggul 11-7 atas Kuo yang berada di peringkat 115 dunia.

Selepas jeda, Yusuf semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tunggal putra Indonesia tersebut terus memperlebar jarak hingga membuat Kuo kesulitan mengejar.

Meski Kuo sempat memberikan perlawanan pada poin-poin penting, Yusuf tetap mampu menjaga konsistensi permainannya. Ia akhirnya mengamankan gim pertama dengan kemenangan 21-12.