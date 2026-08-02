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Jadwal Final Taipei Open 2026: Leo/Daniel Hadapi Pasangan Malaysia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |10:46 WIB
Jadwal Final Taipei Open 2026: Leo/Daniel Hadapi Pasangan Malaysia
Jadwal Final Taipei Open 2026: Leo/Daniel Hadapi Pasangan Malaysia(X/@inabadminton)
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JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, akan bertanding dalam final Taipei Open 2026, Minggu (2/8/2026). Pasangan Indonesia itu akan menghadapi jagoan Malaysia, Aaron Chia/Aaron Tai.

1. Leo/Daniel ke Final Taipei Open 2026

Leo/Daniel berhasil melaju ke pertandingan puncak turnamen Super 300 itu setelah mengalahkan wakil Jepang Hiroki Okumura/Kyohei Yamashita. Unggulan kedelapan itu menang dalam pertandingan yang berlangsung dalam 2 gim, yaitu 21-18 dan 21-10. 

Usai pertandingan, Leo mengaku tak mudah mengalahkan pasangan Jepang tersebut. Ia pun bersyukur bisa melaju ke partai final. 

Pertandingan final Taipen Open akan digelar pada hari ini di Taipei Arena, Taiwan. Ada 5 pertandingan puncak yang digelar. 

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin tampil di Thailand Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Foto: X/@INABadminton)

Final Taipei Open 2026 akan dibuka dengan pertandingan tunggal putri yang dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 WIB. Pebulutangkis Vietnam, Nguyen Thuy Linh, akan menghadapi wakil dari India, vs Tanvi Sharma. 

Sementara itu, Leo/Daniel menghadapi Aaron Chia/Aaron Tai pada match keempat. Pertandingan final ganda putra Taipei Open 2026 itu dijadwalkan berlangsung pukul 13.30 WIB. 

 

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