Hasil Macau Open 2026: Ali/Devin Gagal Juara Usai Dikalahkan Pasangan Korsel

MACAU - Ganda putra Indonesia Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi gagal menjadi juara Macau Open 2026. Pasalnya, pasangan tersebut kalah dari wakil Korea Selatan Jin Yong/Lee Jong Min dengan skor 21-18, 19-21, dan 10-21.

Kedua pasangan bertemu dalam laga final Macau Open 2026. Laga itu berlangsung Macau East Asian Games Dome, Cotai, Macau, Minggu (21/6/2026).

Jalannya Pertandingan

Ali/Devin tampil dengan kepercayaan diri tinggi melawan Jin/Lee dalam gim pertama. Hal itu membuat mereka cukup menyulitkan Jin/Lee.

Ali/Devin bahkan dapat unggul 10-7 atas Jin/Lee. Ali/Devin berusaha terus memperlebar keunggulan atas lawan untuk meraih hasil maksimal.

Akhirnya, wakil Indonesia ini menutup gim pertama dengan hasil positif. Mereka sukses mengalahkan Jin/Lee dengan catatan poin 21-18.