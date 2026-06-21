Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Macau Open 2026: Ali/Devin Gagal Juara Usai Dikalahkan Pasangan Korsel

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |14:34 WIB
Hasil Macau Open 2026: Ali/Devin Gagal Juara Usai Dikalahkan Pasangan Korsel
Hasil Macau Open 2026: Ali/Devin Gagal Juara Usai Dikalahkan Pasangan Korsel (X/@inabadminton)
A
A
A

MACAU - Ganda putra Indonesia Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi gagal menjadi juara Macau Open 2026. Pasalnya, pasangan tersebut kalah dari wakil Korea Selatan Jin Yong/Lee Jong Min dengan skor 21-18, 19-21, dan 10-21.

Kedua pasangan bertemu dalam laga final Macau Open 2026. Laga itu berlangsung Macau East Asian Games Dome, Cotai, Macau, Minggu (21/6/2026).

Jalannya Pertandingan

Ali/Devin tampil dengan kepercayaan diri tinggi melawan Jin/Lee dalam gim pertama. Hal itu membuat mereka cukup menyulitkan Jin/Lee.

Ali/Devin bahkan dapat unggul 10-7 atas Jin/Lee. Ali/Devin berusaha terus memperlebar keunggulan atas lawan untuk meraih hasil maksimal.

Akhirnya, wakil Indonesia ini menutup gim pertama dengan hasil positif. Mereka sukses mengalahkan Jin/Lee dengan catatan poin 21-18.

Devin Fathir lolos ke babak 32 besar Indonesia Masters 2026 INABadminton
Devin Fathir lolos ke babak 32 besar Indonesia Masters 2026 INABadminton

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/40/3224955/alwi_farhan-akSp_large.jpg
Kisah Unik Alwi Farhan, Pebulu Tangkis Indonesia yang Bangkit Lewat Ilmu Ketapel hingga Sukses Juara Australia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/2/3225682//bni_dukung_pembinaan_atlet_pbsi-Us38_large.jpeg
Devin/Faathir Tembus Final BWF Super 300 Macau Open 2026, Hasil Nyata Pembinaan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/40/3224852//leo_daniel_melaju_ke_16_besar_macau_open_2026-udCf_large.jpg
Hasil Macau Open 2026: Leo/Daniel Marthin Melaju ke 16 Besar, Christian Adinata Tersingkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/40/3224019//sabar_reza_ke_perempat_final_australia_open_2026-FpY8_large.jpg
Hasil Australia Open 2026: Sabar/Reza Amankan Tiket Perempatfinal dengan Kemenangan Meyakinkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/40/3223971//leo_daniel_tersingkir_dari_australia_open_2026-ynm8_large.jpg
Hasil Australia Open 2026: Leo/Daniel Tersingkir, Takluk dari Wakil China!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/40/3223589//ali_faathir_rayhan_devin_artha_wahyudi-EC5d_large.jpg
Hasil Australia Open 2026: Faathir/Devin Disingkirkan Pasangan Hong Kong di 32 Besar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement