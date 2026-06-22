Respons Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi Jadi Runner-up Macau Open 2026

GANDA putra Indonesia Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi bersyukur menjadi runner-up Macau Open 2026. Menurut mereka, hasil itu sudah cukup baik.

Mereka kalah dari wakil Korea Selatan Yong Jin/Jongmin Lee dengan skor 21-18, 19-21 dan 10-21 dalam laga final. Laga itu berlangsung di Macau East Asian Games Dome, Cotai, Macau, Minggu 21 Juni 2026 sore WIB.

Ali Faathir Rayhan dan Devin Artha Wahyudi (kiri) bangga finis runner-up di Macau Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Tetap Bangga meski Gagal Juara

Ali Faathir Rayhan mengaku ada rasa kecewa karena melewatkan peluang menjadi juara. Namun, finis runner-up sudah membuatnya bangga.

"Alhamdulillah yang pasti bangga bisa jadi finalis di BWF Super 300 pertama saya, Banyak pelajaran mahal yang saya dapat pastinya," kata Ali dalam keterangan pers PP PBSI yang diteirma Okezone, Senin (22/6/2026).

Ia mengakui tidak mudah meladeni permainan Jin/Lee. Ali Faathir Rayhan sudah punya sederet catatan agar tampil lebih baik di turmanen ke depan.

"Tadi setelah berhasil mengejar ketertinggalan di game kedua, lawan lebih percaya diri jadi lebih kuat dari segi defence-nya," ucap Ali.