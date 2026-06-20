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Hasil Semifinal Macau Open 2026: Pulangkan Wakil Malaysia, Ali/Devin Lolos ke Final!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |17:15 WIB
Hasil Semifinal Macau Open 2026: Pulangkan Wakil Malaysia, Ali/Devin Lolos ke Final!
Ganda putra Indonesia, Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi. (Foto: PBSI)
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MACAU – Ganda putra Indonesia, Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi, sukses mengamankan tiket ke babak final Macau Open 2026 setelah menumbangkan wakil Malaysia, Low Hang Yee/Ng Eng Cheong, dua gim langsung dengan skor kembar 21-12 dan 21-12.

Pertemuan kedua pasangan terjadi dalam babak semifinal. Laga itu berlangsung di Macau East Asian Games Dome, Cotai, Macau, Sabtu (20/6/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Ali/Devin tampil begitu percaya diri melawan Low/Ng pada awal gim pertama. Hal tersebut ditandai dengan aksi mereka yang langsung menekan Low/Ng untuk mendulang pundi-pundi poin.

Sempat memimpin, Ali/Devin dapat unggul 14-10 atas Low/Ng. Mereka pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperlebar jarak dari Low/Ng.

Ali Faathir/Devin Artha
Ali Faathir/Devin Artha

Ali/Devin menutup gim pertama dengan catatan manis. Kepastian tersebut didapat setelah mereka mengalahkan Low/Ng dengan poin 21-12.

 

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