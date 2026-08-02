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Hasil Final Taipei Open 2026: Leo/Daniel Juara Usai Tumbangkan Jagoan Malaysia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |14:46 WIB
Hasil Final Taipei Open 2026: Leo/Daniel Juara Usai Tumbangkan Jagoan Malaysia
Hasil Final Taipei Open 2026: Leo/Daniel Juara Usai Tumbangkan Jagoan Malaysia (X/@inabadminton)
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JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil menjuarai Taipei Open 2026. Pada partai final, mereka mengalahkan pasangan Malaysia, Aaron Chia/Aaron Tai dalam pertandingan yang berlangsung 2 gim, yaitu 23-21 dan 21-19.

1. Leo-Daniel Juara

Pertandingan final itu digelar di Taipei Arena, Taiwan, Minggu (2/8/2026). 

Pada  gim pertama, pertandingan berlangsung ketat. Kedua pasangan menampilkan permainan terbaik. 

Pada interval pertama, pasangan Malaysia itu berhasil unggul. Namun, Leo/Daniel berhasil bangkit. Mereka pun berhasil mengatasi perlawanan sengit dari lawan mereka. Gim satu berakhir dengan poin 23-21 untuk kemenangan Leo/Daniel.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

Pada gim kedua, pasangan Malaysia itu mencoba bangkit. Aaron Chia/Aaron Tai terus memberikan tekanan. Pasangan Indonesia itu sempat tertinggal 2-6. 

Namun, permainan Leo/Daniel kemudian membaik. Mereka berhasil mengejar ketertinggalan menjadi 6-8.

Namun, pada interval pertama pasangan Malaysia itu unggul 8-11. 

 

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