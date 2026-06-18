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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Pernah Bikin Ayahnya Kecewa saat Pilih Balap Motor ketimbang Sepakbola

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |01:26 WIB
Marc Marquez Pernah Bikin Ayahnya Kecewa saat Pilih Balap Motor ketimbang Sepakbola
Marc Marquez mengakui pernah bikin ayahnya kecewa gara-gara pilih balap motor ketimbang sepakbola (Foto: Facebook/Box Repsol)
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MARC Marquez mengaku pernah bikin ayahnya kecewa berat ketika memilih balap motor ketimbang sepakbola. Sebab, biaya untuk balapan lebih besar!

Marquez bercerita soal bagaimana keluarganya berkorban untuk menopang kariernya. Pada satu titik, mereka harus merelakan anggaran berlibur demi membeli sepeda motor mini.

1. Hal-Hal Penting

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Kendati di masa kecilnya cukup pas-pasan, Marquez justru bersyukur. Ia merasa sang ayah, Julia Marquez, mengajarinya hal-hal penting soal kehidupan.

“Itu sangat penting buat saya. Saya sangat bersyukur karena ayah mengajari saya (banyak hal). Karena, pada akhirnya, sekarang saya punya uang tapi juga paham nilai-nilai kehidupan,” papar Marquez, dinukil dari Motosan, Kamis (18/6/2026).

2. Sepakbola atau Motor

Lebih lanjut, pria berusia 33 tahun itu mengaku sangat menyukai sepakbola. Saat ditanya ayahnya lebih suka bal-balan atau balapan, jawaban yang meluncur dari mulut Marquez justru mengecewakan.

“Saya juga menyukai sepakbola, dan saya akan bilang padanya, ‘Saya mau main sepakbola bersama teman-teman.’ Lalu, ayah akan bilang, ‘Pilih waktu dan uangmu,’” urai Marquez.

 

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