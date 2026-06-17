Bela Tim Berbeda dengan Alex Marquez, Marc Marquez: Kami Tidak Jaga Rahasia

Marc Marquez mengakui hubungannya dengan Alex Marquez tetap baik meski bertarung di lintasan (Foto: Facebook/MotoGP)

MARC Marquez bicara soal persaingannya dengan sang adik Alex Marquez di MotoGP 2025 dan 2026. Kendati membela tim berbeda, keduanya tidak menjaga rahasia satu sama lain.

MotoGP 2025 menyajikan duel antara Marquez bersaudara. Mereka pun finis di dua besar pada klasemen akhir di mana si sulung sukses jadi juara dunia.

1. Tidak Berbeda

Alex Marquez bersaing dengan Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Marquez mengakui, di luar lintasan, Alex adalah adiknya. Tapi, di dalam trek, perlakuannya terhadap sang saudara tidak berbeda dengan pembalap lain.

“Kompetisi adalah kompetisi. Saya bersama Ducati Lenovo dan dia bersama Gresini. Tapi, kami tidak saling jaga rahasia,” kata Marquez, dikutip dari Motosan, Rabu (17/6/2026).

“Kami berlatih bersama, kami tinggal bersama. Tahun lalu, adalah tahun terabaik kami. Pertama dan kedua di kejuaraan,” imbuh pria berpaspor Spanyol itu.

“Kami berlatih bersama, diet, minum suplemen yang sama, semuanya sama. Tapi, di trek, kami memiliki tim sendiri-sendiri,” tukas Marquez.