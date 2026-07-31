4 Pembalap MotoGP 2026 yang Belum Pernah Menang Balapan, Nomor 1 Rekan Setim Marc Marquez Musim Depan!

Berikut empat pembalap MotoGP 2026 yang belum pernah menang balapan termasuk Pedro Acosta (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

BERIKUT empat pembalap MotoGP 2026 yang belum pernah menang balapan. Salah satunya akan jadi rekan setim Marc Marquez tahun depan di Ducati Lenovo.

MotoGP 2026 sudah memasuki pertengahan musim. Ada satu nama baru yang masuk dalam daftar pemenang balapan yakni Ai Ogura usai berjaya di GP Belanda.

Itu artinya, hampir semua pembalap yang ada di grid MotoGP 2026, pernah memenangi balapan. Hanya ada empat rider yang belum pernah merasakan podium tertinggi. Siapa saja?

4 Pembalap MotoGP 2026 yang Belum Pernah Menang Balapan

1. Pedro Acosta

Sejak promosi pada 2024, pembalap asal Spanyol ini digadang-gadang sebagai calon juara dunia berikutnya. Tapi, sampai 3,5 musim di kelas MotoGP, Acosta sama sekali belum memenangi balapan!

Bahkan, dari rider-rider seangkatannya yang masih eksis, El Tiburon de Mazarron pun kalah. Fermin Aldeguer sudah menang di GP Mandalika 2025, Raul Fernandez menangi GP Australia 2025, dan terakhir Ogura.

2. Luca Marini

Adik tiri Valentino Rossi ini sudah mengaspal di MotoGP sejak 2021. Tapi, dalam 94 kali start balapan, Marini hanya bisa meraih dua kali podium saat membela tim VR46 Racing Team.

Sementara, dalam dua musim ke belakang, Maro –sapaan akrabnya- lebih sering bertarung di luar 10 besar. Alhasil, Marini gagal meraih satu kemenangan pun dalam balapan.