Kisah Malang Jorge Lorenzo, Pembalap Top MotoGP yang Gagal Curi Ilmu Valentino Rossi dan Marc Marquez

KISAH malang dialami Jorge Lorenzo. Pasalnya, pembalap top MotoGP tersebut gagal mencuri ilmu dari Valentino Rossi dan Marc Marquez.

Rossi dan Marquez adalah dua pengoleksi gelar terbanyak di kelas MotoGP dengan masing-masing tujuh gelar. Wajar bila rekan setim atau sejawatnya selalu berusaha mencuri ilmu atau teknik dari mereka.

1. Ilmu Marc Marquez

Lorenzo, misalnya, meski punya reputasi tiga kali juara dunia MotoGP, tetap berusaha menjiplak teknik Marquez. Ia begitu kagum dengan kemampuan The Baby Alien menikung ke kiri.

“Di tikungan-tikungan ke arah kiri, dia melakukan hal-hal yang coba saya tiru. Benar saya mencoba menirunya dengan motor yang saya tidak sukai, dan saya tidak pernah bugar 100 persen,” aku Lorenzo, dinukil dari Motosan, Sabtu (1/8/2026).

“Saya mengalami cedera di tulang scaphoid, lalu di tulang iga, dan saya tidak pernah sekuat di Ducati dan Yamaha,” imbuh pria asal Spanyol itu.

“Benar saya coba meniru caranya dengan menggunakan rem depan atau menghentikan motor dengan pengereman yang sedikit dan menggeser ban seperti itu di tikungan-tikungan ke arah kiri. Dan, buat saya, itu mustahil, setidaknya dalam jangka pendek, untuk meniru skill tersebut,” tukas Lorenzo.