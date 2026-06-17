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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Akui Keluarganya Korbankan Anggaran Liburan demi Karier Balapnya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |01:21 WIB
Marc Marquez Akui Keluarganya Korbankan Anggaran Liburan demi Karier Balapnya
Marc Marquez mengaku keluarganya sampai harus mengorbankan anggaran berlibur demi menopang karier balapnya (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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MARC Marquez blak-blakan soal dukungan keluarga di awal kariernya sebagai pembalap. Ia mengakui pada satu titik, anggaran untuk liburan justru dipakai membeli motor.

Tujuh gelar juara dunia MotoGP telah dikoleksi Marquez sejak promosi pada 2013. Tentu semua itu diraihnya lewat perjuangan keras serta pengorbanan luar biasa sejak kecil.

1. Keluarga Harus Berkorban

Marc Marquez vs Pedro Acosta. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Tidak hanya Marc Marquez, keluarganya juga harus ikut berkorban terutama dari sisi finansial. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengakui ada kalanya mereka tidak bisa berlibur.

“Membeli sebuah motor untuk anak kecil adalah pengorbanan besar. Uang itu seharusnya untuk liburan tetapi dihabiskan untuk membeli motor,” ujar Marquez, dikutip dari Motosan, Rabu (17/6/2026).

“Di rumah kami, tidak ada liburan, hanya balapan, karena saya dan adik saya sangat menyukainya,” imbuh pria berpaspor Spanyol itu.

Kendati hidup dengan keuangan yang terbatas, Marquez tetap bersyukur. Sebab, ayahnya, Julia Marquez, mengajari banyak hal, termasuk soal menggunakan uang dan waktu.

 

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Topik Artikel :
MotoGP Marc Marquez MotoGP 2026
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