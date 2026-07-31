Jorge Lorenzo Ngaku Mustahil Curi Ilmu Nikung Kiri Marc Marquez

JORGE Lorenzo membuat pengakuan mengejutkan soal teknik menikung Marc Marquez. Baginya, mustahil untuk benar-benar bisa mencuri ilmu dari The Baby Alien.

Marquez dikenal sebagai sosok yang jago menaklukkan sirkuit yang melaju berlawanan dengan arah jarum jam. Di trek tersebut, tikungan ke arah kiri lebih dominan ketimbang kanan.

Marc Marquez beraksi di MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Dari total 76 kemenangannya di MotoGP sejak 2013, nyaris setengah diraih di sirkuit-sirkuit tersebut. Bahkan, Marquez adalah raja di dua sirkuit berlawanan arah yakni Sachsenring (Jerman) dan CoTA (Amerika Serikat).

1. Tidak Pernah Bugar

Lorenzo tentu sadar akan hal itu. Ia sempat mencoba mencuri ilmu menikung ke kiri ala Marquez saat jadi rekan setim di Repsol Honda pada 2019.

“Di tikungan-tikungan ke arah kiri, dia melakukan hal-hal yang coba saya tiru. Benar saya mencoba menirunya dengan motor yang saya tidak sukai, dan saya tidak pernah bugar 100 persen,” aku Lorenzo, dinukil dari Motosan, Jumat (31/7/2026).

“Saya mengalami cedera di tulang scaphoid, lalu di tulang iga, dan saya tidak pernah sekuat di Ducati dan Yamaha,” imbuh pria asal Spanyol itu.