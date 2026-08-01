Balik dari Liburan Romantis, Marc Marquez Siap Menggila di Paruh Kedua MotoGP 2026

MARC Marquez sudah kembali dari liburan romantisnya bersama sang kekasih Gemma Pinto. Pembalap tim Ducati Lenovo itu siap menggila di paruh kedua MotoGP 2026.

MotoGP 2026 memasuki masa akhir dari jeda tiga pekan sejak seri Jerman yang digelar 10-12 Juli. Para pembalap, termasuk Marquez, memanfaatkan momen itu untuk berlibur sejenak.

1. Bahagia

Sang juara dunia bertahan diketahui berlibur dengan kekasihnya di Menorca, Spanyol. Marquez mengaku sangat bahagia dengan jeda singkat tersebut.

“Kami mengalami hal bagus di Menorca bersama teman-teman, pacar saya Gemma, dan kami sangat bahagia, serta sangat menikmatinya,” papar Marquez, dilansir dari Motosan, Sabtu (1/8/2026).

Kini, fokus pria berusia 33 tahun itu sudah beralih ke MotoGP Inggris 2026 yang akan digelar di Sirkuit Silverstone, Silverstone, 7-9 Agustus. Marquez berharap bisa memulai paruh akhir ini dengan energi baru.

“Sekarang waktunya untuk beristirahat sejenak, dan melihat apakah kami bisa memulai paruh kedua musim dengan antusiasme, dan di atas semua, dengan semua energi (yang ada),” tukas pria asal Spanyol itu.