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HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Marc Marquez Sebut Francesco Bagnaia sebagai Tandem Luar Biasa di Tim Ducati

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |16:50 WIB
Kisah Marc Marquez Sebut Francesco Bagnaia sebagai Tandem Luar Biasa di Tim Ducati
Simak kisah Marc Marquez menyebut Francesco Bagnaia sebagai tandem luar biasa di tim Ducati (Foto: X/@ducaticorse)
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KISAH Marc Marquez sebut Francesco Bagnaia sebagai tandem luar biasa di tim Ducati menarik untuk diulas. Sebab, itu membuktikan hubungan keduanya sangat baik.

Bagnaia bisa dibilang adalah anak emas Ducati. Pabrikan asal Italia itu mempromosikan sang pembalap ke kelas MotoGP sejak 2019 dengan dititipkan lebih dulu ke tim satelit Pramac Racing.

1. Tim Pabrikan

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama motor baru jelang MotoGP 2026 (Foto: X/@MotoGP)
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama motor baru jelang MotoGP 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Dua musim di sana, Bagnaia naik ke tim pabrikan Ducati Lenovo mulai 2021. Total 31 kemenangan dan 63 podium dalam 139 balapan diraih oleh pria asal Turin tersebut hingga Juli 2026.

Dua gelar juara dunia dipersembahkan Bagnaia untuk Ducati. Ia merupakan kampiun kedua setelah Casey Stoner pada 2007 bagi tim pabrikan asal Borgo Panigale tersebut.

Namun, mulai 2025, Bagnaia kedatangan sosok Marquez. Wajar bila pria berusia 29 tahun itu sedikit merasa terusik karena taman bermainnya kedatangan bintang yang bisa dibilang ikon MotoGP modern.

Keduanya juga pernah berduel langsung di lintasan. Puncaknya, mereka bersenggolan hingga sama-sama gagal finis pada MotoGP Portugal 2024. Garasi diprediksi akan membara.

 

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