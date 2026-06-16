Hasil Macau Open 2026: Ali/Devin dan Isyana/Rinjani Lolos, Lanny/Apriyani Tersingkir

Hasil Macau Open 2026 yang melibatkan sejumlah wakil Indonesia sudah diketahui termasuk Isyana/Rinjani (Foto: X/@INABadminton)

MAKAU – Hasil Macau Open 2026 yang melibatkan sejumlah wakil Indonesia sudah diketahui. Ali Faatir Rayhan/Devin Arthur Wahyudi dan Isyana Syahira Media/Rinjani Kwinnara Nastine melaju ke babak 16 besar, sedangkan Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu tersingkir.

Ali/Devin meraih kemenangan atas wakil Malaysia Choong Hon Jian/Wong Vin Sean dengan poin 21-15, 20-22, dan 21-13. Isyana/Rinjani mengalahkan wakil Taiwan, Hung Hsin En/Lin Yen Yu dengan poin 21-10 dan 21-7.

Sementara itu, Lanny/Apriyani kalah dari wakil Korea Selatan Kim Yu Jung/Lee Yu Lim dengan poin 11-21, 21-19, dan 15-21. Itu rekap dalam tiga laga babak 32 besar di Macau East Asian Games Dome, Makau, Selasa (16/5/2026).

Ali/Devin berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak menit awal laga. Pola permainan mereka pun cukup menyulitkan Choong/Hon dalam gim pertama.

Ali/Devin pun menutup laga dengan catatan poin 21-5. Dalam gim kedua, mereka menelan kekalahan dari Choong/Hon dengan poin 20-22.

Dalam gim ketiga, Ali/Devin mencoba bangkit dengan tampil agresif. Alhasil, mereka mampu meraih hasil maksimal dengan mengalahkan Choong/Hin dengan poin 21-13.

Di laga lainnya, Isyana/Rinjani tampil begitu percaya diri melawan Hung/Lin. Dalam gim pertama, mereka mengalahkan Hung/Lin dengan poin 21-10.

Isyana/Rinjani berusaha tampil konsisten dalam gim kedua. Kerja keras mereka pun berhasil mengalahkan Hung/Lin dengan poin 21-7.