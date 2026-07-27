4 Fakta Fajar/Fikri Juara China Open 2026, Nomor 1 Samai Rekor Marcus Gideon/Kevin Sanjaya!

Fajar (kanan) dan Fikri juara China Open dua tahun beruntun. (Foto: Humas PP PBSI)

SEBANYAK 4 fakta Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri juara China Open 2026 akan diulas Okezone. Fajar/Fikri menjadi juara China Open 2026 setelah menang 16-21, 21-19 dan 21-19 atas ganda putra Korea Selatan nomor 1 dunia, Kim Won-ho/Seo Seung-jae.

Setelah menjadi juara, Fajar/Fikri mencetak beberapa pencapaian. Lantas, apa saja pencapaian yang dimaksud?

Berikut 4 fakta Fajar/Fikri juara China Open 2026:

1. Samai Rekor Marcus/Kevin

Ini merupakan trofi beruntun yang dicetak Fajar/Fikri di China Open. Tahun lalu atau edisi 2025, mereka keluar sebagai juara China Open setelah menang atas Aaron Chia/Soh Wooi Yik di final.

Mereka menyamai pencapaian tiga ganda putra bulu tangkis Indonesia yang lebih dulu juara beruntun di China Open. Sebelumnya ada Marcus Gideon/Kevin Sanjaya juara pada 2016-2017, Markis Kido/Hendra Setiawan (2006-2007) dan Sigit Budiarto/Candra Wijaya (2004-2005).

2. Juara Turnamen Beruntun

Dalam dua minggu, Fajar/Fikri memenangkan dua gelar. Pekan lalu di Japan Open 2026, Fajar/Fikri juga menjadi juara.

Menghadapi Kim Won-ho/Seo Seung-jae, Fajar/Fikri menang 21-19 dan 21-19. Jadi, siap muncul sebagai ganda putra nomor 1 dunia, Fajar/Fikri?