4 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Pindah ke Luar Negeri untuk Pendidikan, Nomor 1 Peraih Emas Olimpiade!

MASA depan seorang atlet bulu tangkis sepenuhnya berada di tangan mereka sendiri. Keputusan untuk terus mengayun raket di Tanah Air atau memilih gantung raket demi beralih profesi merupakan hak masing-masing individu.

Fenomena ini juga terlihat dari langkah beberapa mantan pebulu tangkis nasional yang memilih menempuh jalur akademik di luar negeri. Menariknya, langkah tersebut berujung pada keputusan untuk berpindah paspor atau berpindah bendera federasi, sebuah hal yang sepenuhnya legal dalam regulasi BWF maupun PBSI. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 4 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Pindah ke Luar Negeri untuk Pendidikan:

4. Pramudya Kusumawardana

Pramudya Kusumawardana

Keputusan mengejutkan diambil oleh mantan ganda putra andalan Indonesia ini saat pamit dari Pelatnas PBSI pada akhir tahun 2023. Pramudya kala itu mengungkapkan keinginannya untuk fokus kuliah di Australia dan merasa perjalanannya di level tertinggi bulu tangkis nasional sudah cukup.

Setibanya di Negeri Kanguru, pemain asal Jawa Barat ini memanfaatkan keahliannya bermain bulu tangkis untuk membiayai studinya. Ia bahkan dipercaya menjadi pelatih di sebuah akademi dan kini namanya resmi tercatat berafiliasi di bawah bendera Australia.

3. Jones Ralfy Jansen

Jones Rafly

Jones merupakan talenta kelahiran Indonesia yang bersinar setelah menjuarai Kejuaraan Nasional (Kejurnas) pada tahun 2010. Prestasi tersebut seharusnya menjadi tiket emas bagi dirinya untuk masuk ke Pelatnas PBSI, namun panggilan yang dinanti tidak pernah terwujud.

Merasa kecewa dengan ketidakpastian tersebut, Jones memilih bertolak ke Jerman untuk melanjutkan pendidikannya. Di sana, ia terus mengasah kemampuan bulu tangkisnya hingga resmi berpindah kewarganegaraan pada tahun 2015 dan kini aktif membela Jerman.