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HOME SPORTS MOTOGP

Finis 16 di Moto3 Hungaria 2026, Veda Ega Pratama: Pekan Tricky

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |10:51 WIB
Finis 16 di Moto3 Hungaria 2026, Veda Ega Pratama: Pekan <i>Tricky</i>
Veda Ega Pratama merasa akhir pekan di Hungaria sungguh tricky (Foto: Instagram/@veda_54)
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VEDA Ega Pratama akhirnya buka suara lewat media sosialnya usai finis posisi 16 di Moto3 Hungaria 2026. Ia mengakui pengalaman pertama di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, cukup tricky.

Akhir pekan Moto3 Hungaria 2026 berakhir pahit buat Veda Ega. Pembalap Honda Team Asia itu harus puas menuntaskan balapan di posisi 16.

1. Naik Turun

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Italia 2026 (Foto: Honda Team Asia)

Padahal, Veda Ega Pratama sempat finis kedua pada Practice Moto3 Hungaria 2026. Hasil itu lebih baik ketimbang Latihan Bebas 1 (FP1) di mana sang pembalap finis paling akhir alias urutan buncit.

Saat kualifikasi, Veda Ega merebut posisi start sembilan. Ketika balapan, ia bahkan sempat bertarung di baris depan dan mengimbangi kecepatan para pesaing.

Sayangnya, Veda Ega terkena hukuman long lap penalty gara-gara melaju terlalu lamban di kualifikasi dan menghalangi pembalap lain. Ia pun harus menjalani sanksi saat balapan utama.

Gara-gara hukuman itu, Veda Ega melorot hingga posisi 17 ketika bergabung lagi ke lintasan. Terlempar ke baris belakang, pembalap berusia 18 tahun itu kesulitan merangsek ke depan lagi.

 

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