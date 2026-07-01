3 Negara dengan Lonjakan Ranking FIVB Tertinggi, Nomor 1 Timnas Voli Indonesia!

Timnas Voli Indonesia saat ini menempati peringkat 43 dunia. (Foto: Instagram/@avcvolley)

SEBANYAK 3 negara dengan lonjakan ranking FIVB tertinggi minggu ini akan diulas Okezone. Seperti FIFA, Federasi Voli Dunia (FIVB) juga memiliki live ranking. Setiap kali sebuah tim kelar menjalani pertandingan, akan terlihat apakah negara tersebut mengalami kenaikan atau penurunan posisi.

Medio minggu lalu digelar AVC Mens Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India. Kelar turnamen tahunan tersebut, sejumlah negara mengalami lonjakan peringkat. Okezone akan mengulas tiga negara dengan lonjakan ranking FIVB tertinggi kelar AVC Mens Volleyball Cup 2026.

Berikut 3 negara dengan lonjakan ranking FIVB tertinggi:

1. Timnas Voli Indonesia

Timnas Voli Indonesia menjadi negara dengan kenaikan ranking FIVB tertinggi. Berkat tambahan 23,34 poin di AVC Mens Volleyball Cup 2026, Farhan Halim dan kawan-kawan naik tujuh posisi dari peringkat 50 ke 43 dunia!

Perolehan poin paling tinggi didapatkan Timnas Voli Indonesia setelah menang 3-0 atas Korea Selatan di final. Setelah menang atas tim peringkat 25 dunia tersebut, Timnas Voli Indonesia meraup 9,75 poin.

Selain menang atas Korea Selatan, Indonesia juga menumbangkan tim peringkat 22 dunia, Qatar, dengan skor 3-2 di fase grup, Kemenangan ini menghasilkan tambahan 7,2 poin bagi Indonesia.