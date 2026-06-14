Peluang Veda Ega Pratama Tembus 5 Besar Klasemen di Moto3 Republik Ceko 2026

BRNO – Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama akan kembali menjadi sorotan di seri Moto3 Republik Ceko 2026, pada 19-21 Juni 2026 mendatang. Pasalnya rider muda andalan Tanah Air ini berpeluang besar mendobrak posisi lima besar jika sukses meraih hasil manis di seri tersebut.

Masalahnya, Sirkuit Brno yang menjadi venue Moto3 Republik Ceko 2026 merupakan trek yang baru untuk Veda Ega. Sebelumnya di GP Hungaria pun, Veda hanya mampu finis ke-16 karena Sirkuit Balaton Park merupakan trek baru untuk rider berusia 17 tahun tersebut.

1. Menatap 5 Besar

Saat ini, rider Honda Team Asia tersebut berada di peringkat keenam klasemen dengan raihan 71 poin. Veda hanya tertinggal tipis dari para rival di atasnya, sehingga hasil positif di Ceko bisa langsung mendongkrak posisinya ke papan atas.

Sejauh ini, pembalap yang menempati peringkat pertama di klasemen sementara rider Moto3 adalah Maximo Quiles (KTM) dengan 170 poin, diikuti Alvaro Carpe (111 poin), Marco Morelli (77 poin), David Almansa (76 poin), Brian Uriarte (72 poin), dan baru Veda Ega Pratama (Honda) (71 poin).

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Catalunya 2026 (Foto: Dok. Honda Team Asia)

Meskipun klasemen teratas masih didominasi oleh penunggang KTM, performa konsisten Veda sepanjang musim 2026 membuktikan bahwa ia mampu bersaing ketat di tengah dominasi tersebut.

2. Agenda Balapan Moto3 Ceko 2026

Perjuangan Veda Ega Pratama di Sirkuit Brno akan dimulai sejak hari Jumat hingga puncaknya pada balapan utama di hari Minggu. Sesi kualifikasi hari Sabtu akan menjadi kunci krusial untuk mengamankan posisi start terbaik.