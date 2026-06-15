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Kisah Hidup Mia Audina, Alasan di Balik Keputusan Mengejutkan Tinggalkan PBSI demi Menjadi Ratu Bulu Tangkis Eropa

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |04:01 WIB
Kisah Hidup Mia Audina, Alasan di Balik Keputusan Mengejutkan Tinggalkan PBSI demi Menjadi Ratu Bulu Tangkis Eropa
Legenda bulu tangkis Indonesia, Mia Audina. (Foto: PB Djarum)
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KISAH hidup pebulu tangkis Mia Audina menarik untuk dibahas. Apalagi ada alasan di balik keputusan mengejutkannya meninggalkan PBSI dan Indonesia demi menjadi ratu bulu tangkis Eropa.

Seperti yang diketahui, Indonesia pernah memiliki salah satu talenta tunggal putri terbaik bernama Mia Audina. Sosoknya langsung mencuri perhatian publik saat sukses menjadi penentu kemenangan dramatis Indonesia atas China di final Piala Uber 1994, padahal usianya kala itu baru menginjak 14 tahun.

Dua tahun berselang, Mia kembali mengantarkan tim Merah-Putih mempertahankan takhta Piala Uber 1996. Di sektor individu, prestasi Mia juga sangat mentereng. Pada usia yang baru 17 tahun, ia berhasil menyabet medali perak di Olimpiade Atlanta 1996, yang kemudian disusul dengan raihan medali emas di SEA Games 1997.

1. Keputusan Pindah Negara

Langkah besar diambil Mia Audina pada tahun 1999 saat dirinya memutuskan untuk mundur dari Pelatnas PBSI dan pindah ke Belanda. Kepindahan ini bertepatan setelah ia menikah dengan seorang pria asal Belanda bernama Tylio Lobman. Pada tahun 2001, Mia resmi menyandang status sebagai Warga Negara Belanda.

Banyak yang mengira kepindahan tersebut murni karena mengikuti sang suami, namun Mia meluruskan bahwa ada alasan emosional yang mendalam di balik keputusan besarnya itu.

Mia Audina
Mia Audina

"Salah satu alasannya karena mama saya meninggal. Saya selalu main buat mami yang sudah sakit beberapa tahun lalu... Begitu mami sudah tidak ada saat saya masih berusia muda yaitu 19 tahun, jadi harus punya sesuatu yang baru, lingkungan baru. Semuanya untuk bisa maju terus," ungkap Mia dalam wawancaranya di kanal YouTube PB Djarum.

Kehilangan sosok ibu membuat Mia sempat kehilangan motivasi bertanding. Berpindah ke lingkungan yang benar-benar baru di Eropa menjadi caranya untuk menyembuhkan diri dan menata kembali masa depannya.

 

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