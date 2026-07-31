Taufik Hidayat Bocorkan Kapan Pengumuman Pelatih Ganda Campuran Baru Indonesia

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) di bawah kepemimpinan Taufik Hidayat bergerak cepat mencari sosok ideal untuk mengisi posisi kepala pelatih ganda campuran demi kelanjutan prestasi atlet pelatnas. Taufik pun memastikan PBSI akan segera mengumumkan pelatih baru di sektor tersebut agar tidak kosong terlalu lama.

1. Berbagai Kandidat Pengganti

Sebelumnya, PP PBSI melakukan penyegaran di jajaran kepelatihan sektor ganda campuran sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan prestasi nasional. Karena itu, PP PBSI sepakat berpisah dengan Kepala Pelatih Ganda Campuran Rionny Mainaky dan Asisten Pelatih Amon Sunaryo.

Taufik tidak mau membocorkan siapa saja kandidat calon pelatih ganda campuran. Dia meminta badminton lovers bersabar lebih dahulu dengan pelatih baru ganda campuran.

"Kalau saya kasih kode sekarang, nanti malah banyak yang menang tebak-tebakan. Nanti akan diumumkan secara resmi siapa pelatihnya," kata Taufik di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Rionny Mainaky. Okezone

"Ada beberapa. Ada dari luar negeri, ada dari Indonesia, dan ada juga yang bukan orang Indonesia. Pokoknya ada beberapa kandidat. Dalam waktu dekat nanti akan saya umumkan," tambahnya.