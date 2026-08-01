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Tutup Kejuaraan Bulu Tangkis, Kapolri: Event Nasional Menambah Poin Atlet

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |18:50 WIB
Tutup Kejuaraan Bulu Tangkis, Kapolri: Event Nasional Menambah Poin Atlet
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menutup Kapolri Cup 2026 di GOR UNJ, Jakarta (Foto: Kapolri Cup 2026)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menutup kejuaran bulu tangkis 'Kapolri Cup 2026'. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyelenggarakan hingga mengikuti kegiatan tersebut.

1. Tambah Poin

Kapolri Cup 2026 resmi dimulai. (Foto: Kapolri Cup)

Sigit mengungkapkan, Kapolri Cup merupakan salah satu event nasional yang bisa dijadikan penambahan poin bagi para atlet yang akan berlaga di laga nasional maupun internasional. Ia juga mengapresiasi keterlibatan dan juga sinergisitas semua elemen dalam menyukseskan kegiatan Kapolri Cup 2026. 

"Dan tentunya terima kasih Pak Ketum PBSI, Kapolri Cup ini menjadi salah satu event nasional ya yang dihitung untuk bisa menambah poin bagi para atlet yang akan berlaga di kelas yang lebih tinggi, kelas internasional. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih pada semuanya," kata Sigit di Gor UNJ, Jakarta Timur, Sabtu (1/8/2026).

"Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh klub, seluruh pemain, dan juga rekan-rekan perwakilan dari Polda-Polda atau mungkin Polres dan juga klub-klub dari masyarakat umum, dan tentunya juga seluruh rekan-rekan dari kementerian lembaga yang telah berkenan untuk ikut memeriahkan acara Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026," imbuhnya.

 

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