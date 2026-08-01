Adu Smash! Laga Kapolri-Widi vs Bahlil-Ahmad Meriahkan Penutupan Kapolri Cup 2026

JAKARTA – Suasana penutupan Kejuaraan Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 semakin meriah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun langsung ke lapangan dalam laga bulu tangkis yang berlangsung seru dan penuh keakraban.

Dalam pertandingan tersebut, Jenderal Sigit berpasangan dengan Widi Chandra Kasih. Keduanya menghadapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang berduet dengan Muhamad.

1. Permainan Agresif

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melawan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: Kapolri Cup 2026)

Sejak awal pertandingan, kedua pasangan langsung menunjukkan permainan agresif. Jenderal Sigit dan Widi beberapa kali melancarkan serangan melalui smash, sementara Bahlil dan Ahmad memberikan perlawanan dengan permainan cepat dan penempatan bola yang menyulitkan lawan.

Tak hanya mengandalkan pukulan keras, variasi permainan juga terlihat sepanjang pertandingan. Bahlil beberapa kali memainkan dropshot untuk mengecoh lawan dan menempatkan shuttlecock di area depan lapangan.

Reli-reli panjang pun terjadi. Kedua pasangan saling bertukar serangan, mulai dari permainan net, dropshot hingga smash yang membuat jalannya pertandingan semakin menarik.

Jenderal Sigit bersama Widi kemudian mampu membuka keunggulan. Di tengah jalannya pertandingan, pasangan Kapolri-Widi memimpin dengan skor 15-11 atas pasangan Bahlil-Ahmad.

Meski tertinggal, Bahlil dan Ahmad terus memberikan perlawanan. Pertandingan tetap berlangsung kompetitif dengan kedua pasangan berupaya mempertahankan momentum dan mencari celah untuk mendapatkan poin.

Aksi keempat pemain turut mengundang perhatian peserta dan tamu undangan yang menyaksikan pertandingan. Suasana kompetitif di lapangan berpadu dengan keakraban antar-pemain, menjadikan laga tersebut salah satu momen menarik dalam rangkaian penutupan Kapolri Cup 2026.