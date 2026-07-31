Shuttle Open 2026 Dimeriahkan Legenda Bulu Tangkis Dunia, Taufik Hidayat vs Lin Dan Berpotensi Terjadi Lagi!

JAKARTA – GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta, dipastikan bergemuruh oleh nostalgia aksi para legenda bulu tangkis dunia dalam ajang amal Shuttle Open 2026 yang akan resmi digelar pada Sabtu 1 Agustus 2026 mendatang.

Nama-nama besar seperti Ricky Soebagdja, Candra Wijaya, Taufik Hidayat, Hendra Setiawan, Liliyana Natsir, dan Tontowi Ahmad dipastikan tampil. Ditambah lagi, akan turut hadir juga legenda dunia asal Tiongkok, Lin Dan sebagai special guest, yang akan menambah keseruan ajang ini.

1. Dukungan Penuh untuk Generasi Muda

Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menyambut baik ajang yang didukung oleh Makuku dan BCA tersebut. Shuttle Open 2026 bisa menginspirasi anak-anak sebagai generasi penerus dan calon atlet masa depan bangsa agar bisa mengenal dunia bulu tangkis.

"Kami berharap para orang tua dapat mengajak anak-anak untuk menyaksikan pertandingan di ajang ini sehingga bisa menginspirasi mereka untuk berprestasi, dan bukan tidak mungkin kedepannya mereka bisa tumbuh jadi calon atlet penerus yang bisa mengharumkan nama bangsa di kancah dunia," kata Taufik dalam konferensi pers, Jumat (31/7/2026).

Taufik dan Lin Dan terkenal punya rivalitas saat masih aktif menjadi atlet itu berpeluang kembali akan saling berhadapan. Akan tetapi, pertemuan keduanya kemungkinan tidak seperti saat masih aktif, yakni kategori tunggal.

"Mungkin berharapan dengan bermain double atau triple. Kalau tunggal sudah tidak mungkin, bisa-bisa encok (sakit pinggang)," candanya.

2. Lelang Amal dan Informasi Tiket

Sementara itu, Patrick Owen Vice President MAKUKU Global & AceKid Indonesia mengatakan lewat ajang ini ingin mengajak keluarga Indonesia untuk menyaksikan para legenda bulu tangkis Indonesia. Hal itu untuk membuktikan bahwa prestasi tidak berhenti di podium, tapi akan terus hidup dalam bentuk aksi nyata dan inspirasi bagi generasi berikutnya.

Shuttle Open 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Hal tersebut, sesuai dengan visi kami yang terus berkomitmen memperkuat dukungan bagi orang tua dan anak Indonesia, tidak hanya melalui produk nutrisi, tetapi juga melalui edukasi dan solusi yang relevan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak," ucapnya.

Legenda bulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 untuk ganda putra Ricky Achmad Soebagdja turut menyambut baik penyelenggaraan Shuttle Open 2026. Baginya, Kehadiran event seperti ini menjadi momentum yang baik untuk menghadirkan kembali euforia bulu tangkis di tengah masyarakat sekaligus semakin mendekatkan olahraga ini kepada para penggemarnya.