Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Yakin Betul Marc Marquez Bangkit Usai Menangi MotoGP Hungaria 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |10:17 WIB
Ducati Yakin Betul Marc Marquez Bangkit Usai Menangi MotoGP Hungaria 2026
Ducati yakin betul Marc Marquez bangkit usai menangi MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, yakin betul Marc Marquez bakal bangkit usai memenangi MotoGP Hungaria 2026. Kemenangan itu akan memantik semangat The Baby Alien.

Marquez secara mengejutkan mampu memenangkan MotoGP Hungaria 2026. Balapan itu berlangsung di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, Minggu 7 Juni 2026.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Kemenangan tersebut menandai Marquez sudah 'comeback'. Ini merupakan kemenangan pertama bagi sang juara dunia bertahan sejak September 2025.

1. Terkejut

Sebelumnya, Marquez harus berkutat dengan cedera yang dialaminya usai MotoGP Mandalika 2025 dan pada awal musim ini. Pembalap asal Spanyol itu pun mengejutkan banyak pihak, tak terkecuali Tardozzi.

"Tentu saja, ya (mengejutkan). Tapi yang ingin saya katakan adalah: saya terkejut saya masih merasa terkejut, karena itulah Marc Marquez," kata Tardozzi dikutip dari Crash, Sabtu (13/6/2026).

"Marc tahu betul apa batas kemampuannya saat ini. Terlepas dari apa yang dia lakukan selama akhir pekan, dia masih belum 100% fit,” ujar pria berpaspor Italia itu.

Kemenangan di Hungaria, lanjut Tardozzi, akan menjadi alarm kebangkitan Marquez. Pembalap berusia 33 tahun itu tentu akan merasa lapar untuk merebut kemenangan lainnya.

"Tapi dia sedang berusaha memulihkan cederanya, karena dia belum sempurna," tukas Tardozzi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/38/3224027/cal_crutchlow-nA0z_large.jpg
Cal Crutchlow Masih Jadi Pembalap Pengganti Johan Zarco di MotoGP Ceko dan Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/38/3223874/marc_marquez_dan_ducati_corse_menjalani_pekan_balapan_yang_nyaris_sempurna_di_balaton_park-hq2K_large.jpg
Marc Marquez dan Ducati Cetak 100 Kemenangan, Gigi DallIgna: Nyaris Sempurna!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/38/3223844/marc_marquez-qgoa_large.jpg
Raih Kemenangan Perdana Balaton Park, Marc Marquez Siap Buru Gelar Juara MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/38/3223772/ceo_aprilia_massimo_rivola-YyZX_large.jpg
Perangkat Motor Ini Segera Dilarang Dampak Crash di MotoGP Hungaria, Begini Reaksi Bos Aprilia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/38/3223833/fabio_di_giannantonio-QxVr_large.jpg
Fabio Di Giannantonio Operasi Jari Kelingking, Siap Tampil di MotoGP Ceko 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/38/3223701/berikut_lima_pembalap_dengan_kemenangan_terbanyak_di_motogp-maE7_large.jpg
5 Pembalap dengan Kemenangan Terbanyak di MotoGP, Nomor 1 Idola Marc Marquez
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement