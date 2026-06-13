Ducati Yakin Betul Marc Marquez Bangkit Usai Menangi MotoGP Hungaria 2026

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, yakin betul Marc Marquez bakal bangkit usai memenangi MotoGP Hungaria 2026. Kemenangan itu akan memantik semangat The Baby Alien.

Marquez secara mengejutkan mampu memenangkan MotoGP Hungaria 2026. Balapan itu berlangsung di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, Minggu 7 Juni 2026.

Kemenangan tersebut menandai Marquez sudah 'comeback'. Ini merupakan kemenangan pertama bagi sang juara dunia bertahan sejak September 2025.

1. Terkejut

Sebelumnya, Marquez harus berkutat dengan cedera yang dialaminya usai MotoGP Mandalika 2025 dan pada awal musim ini. Pembalap asal Spanyol itu pun mengejutkan banyak pihak, tak terkecuali Tardozzi.

"Tentu saja, ya (mengejutkan). Tapi yang ingin saya katakan adalah: saya terkejut saya masih merasa terkejut, karena itulah Marc Marquez," kata Tardozzi dikutip dari Crash, Sabtu (13/6/2026).

"Marc tahu betul apa batas kemampuannya saat ini. Terlepas dari apa yang dia lakukan selama akhir pekan, dia masih belum 100% fit,” ujar pria berpaspor Italia itu.

Kemenangan di Hungaria, lanjut Tardozzi, akan menjadi alarm kebangkitan Marquez. Pembalap berusia 33 tahun itu tentu akan merasa lapar untuk merebut kemenangan lainnya.

"Tapi dia sedang berusaha memulihkan cederanya, karena dia belum sempurna," tukas Tardozzi.