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HOME SPORTS MOTOGP

Mantan Pembalap MotoGP Sebut 3 Sosok yang Berpeluang Juara Musim 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |01:04 WIB
Mantan Pembalap MotoGP Sebut 3 Sosok yang Berpeluang Juara Musim 2026
Mantan Pembalap MotoGP Sebut 3 Sosok yang Berpeluang Juara Musim 2026 (Instagram/@ducaticorse)
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JAKARTA - Mantan pembalap MotoGP, Aleix Espargaro, menyebut terdapat 3 pembalap yang berpeluang untuk meraih gelar juara musim ini. Salah satu nama yang menurutnya bisa meraih gelar juara adalah Ai Ogura.

1. 3 Calon Juara

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, yang sempat tercecer di papan klasemen tampil menggila dalam beberapa seri terakhir. Ia pun kini berada di urutan 3 dengan 190 poin. Ia hanya tertinggal 18 poin dari pemuncak klasemen sementara yakni pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin. 

“Meskipun Grand Prix Belanda berjalan buruk, dia [Marc Marquez] masih sangat dekat dengan posisi terdepan,” kata Espargaro, kepada Spanyol Libertad Digital, melansir Crash, Senin (3/8/2026).

“Bagi saya, saingan berat Jorge Martín untuk kejuaraan dunia masih Marc Márquez,” tuturnya.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Espargaro juga menyebutkan nama ketiga yang akan bertarung hingga akhir musim 2026. Sosok tersebut adalah pembalap Jepang, Ai Ogura. 

“Jika saya harus menambahkan nama ketiga, itu adalah Ogura,” kata Espargaro.

“Saya pikir merekalah yang benar-benar dapat berjuang untuk kejuaraan,” ucapnya.

 

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