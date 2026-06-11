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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez dan Ducati Cetak 100 Kemenangan, Gigi DallIgna: Nyaris Sempurna!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |09:07 WIB
Marc Marquez dan Ducati Cetak 100 Kemenangan, Gigi DallIgna: Nyaris Sempurna!
Marc Marquez dan Ducati Corse menjalani pekan balapan yang nyaris sempurna di Balaton Park (Foto: Facebook/MotoGP)
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MANAJER Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, puas melihat akhir pekan MotoGP Hungaria 2026. Apalagi, Marc Marquez dan Ducati Lenovo sama-sama mencetak 100 kemenangan.

Seri kedelapan MotoGP 2026 itu jadi pekan membahagiakan buat Ducati Lenovo. Marquez akhirnya meraih kemenangan perdana musim ini di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, Hungaria.

1. Sejarah

Start balapan MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Start balapan MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Itu jadi kemenangan ke-100 buat Marquez di semua kelas. Angka yang sama dicatat Ducati sejak terjun ke MotoGP pada 2003 lewat sejumlah nama seperti Casey Stoner hingga Francesco Bagnaia.

Tidak heran, Dall’Igna begitu gembira melihat pekan balapan yang sangat positif. Semua jadi terasa manis karena angka ke-100 diraih secara bersamaan.

“Marc mencetak 100 kemenangannya di balapan grand prix. Di depannya, kini hanya ada (Giacomo) Agostini dan (Valentino) Rossi,” papar Dall’Igna, dikutip dari Crash, Kamis (11/6/2026).

“Bersamanya, tim pabrikan mendapatkan kembali posisi pertama yang hilang sejak MotoGP Jepang 2025, juga (tim) mencapai 100 kemenangan,” imbuh pria asal Italia itu.

 

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