Hasil China Open 2026: Comeback, Rachel/Febi Lolos ke Perempatfinal

Hasil China Open 2026: Comeback, Rachel/Febi Lolos ke Perempatfinal (Dok PBSI)

CHANGZHOU - Ganda putri bulu tangkis Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, berhasil lolos ke babak perempatfinal China Open 2026. Duet Indonesia itu melangkah ke babak delapan besar usai mengalahkan wakil Amerika Serikat (AS), Lauren Lam/Allison Quynh Lee.

Pertandingan itu berlangsung di Changzhou Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium, Changzhou, China pada Kamis (23/7/2026) sore WIB. Rachel/Febi berhasil menang dalam pertandingan ketat yang berlangsung 3 gim, yaitu 17-21, 21-11, dan 21-19.

Jalannya Pertandingan

Rachel/Febi mengawali gim pertama dengan positif. Ganda putri Indonesia itu sempat kejar-kejaran poin dengan duet Amerika Serikat. Namun, Rachel/Febi akhirnya tertinggal.

Pada jeda interval gim pertama, Lam/Lee unggul atas Rachel/Febi dengan skor 11-9. Setelah rehat, Lam/Lee terus mencetak poin dengan permainan efektifnya.

Rachel Allesya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

Rachel/Febiberupaya mengejar, tetapi malah tertinggal 14-18. Akhirnya, Lam/Lee berhasil memastikan kemenangan atas Rachel/Febi di gim pertama dengan skor 21-17.

Memasuki gim kedua, Rachel/Febi mengawali pertandingan dengan trengginas. Ganda putri ranking 14 dunia itu mengombinasikan permainan cepat dan pukulan menyilang.

Alhasil, mereka unggul pada jeda interval gim kedua dengan skor 11-7. Seusai jeda, Rachel/Febi terus mempertahankan permainan efektifnya.