Kisah Bidadari Supercantik Denmark Alexandra Boje, Jalin Kisah Asmara dengan Rekan Duetnya di Sektor Ganda Campuran

KISAH bidadari supercantik Denmark Alexandra Boje menarik untuk diulas. Sebab, ia menjalin kisah asmara dengan rekan duetnya di sektor ganda campuran.

Boje merupakan salah satu atlet papan atas di Denmark khususnya bulu tangkis. Perempuan cantik berusia 26 tahun itu turun di sektor ganda campuran dan ganda putri.

Sejumlah prestasi berhasil dicatatkan Boje. Ia berhasil jadi juara Eropa 2026 bersama Mathias Christiansen. Belum lagi, mereka mengoleksi delapan gelar di BWF World Tour.

1. Kisah Cinta

Namun, pasangan Christiansen/Boje terhitung banyak mengalami pasang surut sejak berduet pada 2022. Selain kiprah di atas lapangan, kisah cinta keduanya juga jadi sorotan publik.

Tekanan kepada pasangan tersebut semakin menguat sejak 2024. Ketika itu, Christiansen/Boje harus mundur dari Olimpiade Paris 2024 gara-gara dugaan doping.

Gara-garanya, Christiansen tidak melaporkan keberadaannya dengan jelas untuk keperluan tes. Alhasil, pria berpaspor Denmark itu dihukum larangan bermain selama setahun!