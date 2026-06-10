Lolos ke 16 Besar Australia Open 2026, Zaki Ubaidillah Ungkap Kunci Sukses Tumbangkan Wakil Thailand

Lolos ke 16 Besar Australia Open 2026, Zaki Ubaidillah Ungkap Kunci Sukses Tumbangkan Wakil Thailand (PBSI)

SYDNEY - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, berhasil lolos ke babak 16 besar Australia Open 2026. Hal itu setelah Zaki Ubaidillah berhasil mengatasi perlawanan wakil Thailand, Kantaphon Wangcharoen.

1. Lolos ke 16 Besar

Dalam pertandingan yang berlangsung di di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia pada Rabu (10/6/2026) itu, Ubed berhasil menang dalam dua gim langsung.

Pada gim pertama, Ubed langsung tampil mendominasi dengan permainan efektif. Kantaphon yang kesulitan akhirnya menelan kekalahan dengan skor 14-21.

Berlanjut pada gim kedua, Ubed sempat kesulitan di awal pertandingan. Namun, Ubed akhirnya mampu mengontrol permainan dan memenangkan pertandingan 21-11.

Ubed bersyukur bisa melaju ke babak berikutnya tanpa mengalami cedera. "Hari ini alhamdulillah sudah bisa bermain dengan lancar tanpa cedera dan diberi kemenangan," katanya usai pertadingan.

Moh Zaki Ubaidillah (PBSI)

Ia mengaku, sedari awal langsung tampil menekan. Strateginya berjalan mulus sepanjang pertandingan.

"Tadi permainannya dari awal saya sudah mau menekan duluan, mau cari tempo permainan yang lebih enak buat saya sendiri," ujar Ubed.

Meski begitu, ia menilai, masih ada yang perlu dievaluasi dari pertandingan. Pasalnya, ia sempat kehilangan poin lantaran Kantaphon Wangcharoen berhasil mengubah tempo permaianan.