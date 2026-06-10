Kata-Kata Anthony Ginting Usai Tersingkir di 32 Besar Australia Open 2026

Kata-Kata Anthony Ginting Usai Tersingkir di 32 Besar Australia Open 2026 (Dok PBSI)

SYDNEY - Tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, tersingkir dari Australia Open 2026. Ia kalah dari wakil China, Dong Tian Yao di babak 32 besar.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Rabu (10/6/2026), Anthony Ginting takluk dalam pertandingan 2 gim langsung 15-21 dan 15-21.

Sempat memimpin jauh di gim pertama, Anthony kehilangan momentum. Ia pun kalah 15-21.

Pada gim kedua, laga berjalan ketat sejak awal pertandingan. Anthony sempat berkali-kali menyamakan kedudukan, tetapi akhirnya tunduk dengan skor 15-21.

1. Lawan Bermain Lebih Baik

Anthony mengakui secara keseluruhan lawan bermain lebih baik. Meski sempat unggul pada gim pertama, Dong Tian Yao mampu membalikkan keadaan.

Anthony Ginting di Australia Open 2026 (PBSI)

Dong Tian Yao mampu memberikan tekanan. Sementara Anthony tak dapat keluar dari tekanan wakil China tersebut.

"Memang hari ini lawan bisa bermain lebih baik dibanding saya. Dari pertama sempat unggul juga tapi dia coba buat mengubah strategi dan pola permainan, dia lebih menekan dan saya nggak bisa keluar dari tekanan," katanya usai pertandingan.

Ia juga mengakui kerap membuat kesalahan dalam pertandingan. Bahkan, kesalahan yang diperbuat terjadi pada poin-poin kritis.

"Selain itu, saya banyak melakukan kesalahan sendiri apalagi waktu poin-poin yang menentukan. Jadi waktu unggul, waktu poinnya sama dan poin-poin kritis, kurang bisa memegang permainan dengan baik," katanya.