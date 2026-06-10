Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kata-Kata Anthony Ginting Usai Tersingkir di 32 Besar Australia Open 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |17:27 WIB
Kata-Kata Anthony Ginting Usai Tersingkir di 32 Besar Australia Open 2026
Kata-Kata Anthony Ginting Usai Tersingkir di 32 Besar Australia Open 2026 (Dok PBSI)
A
A
A

SYDNEY - Tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, tersingkir dari Australia Open 2026. Ia kalah dari wakil China, Dong Tian Yao di babak 32 besar.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Rabu (10/6/2026), Anthony Ginting takluk dalam pertandingan 2 gim langsung 15-21 dan 15-21.

Sempat memimpin jauh di gim pertama, Anthony kehilangan momentum. Ia pun kalah 15-21.

Pada gim kedua, laga berjalan ketat sejak awal pertandingan. Anthony sempat berkali-kali menyamakan kedudukan, tetapi akhirnya tunduk dengan skor 15-21.

1. Lawan Bermain Lebih Baik

Anthony  mengakui secara keseluruhan lawan bermain lebih baik. Meski sempat unggul pada gim pertama, Dong Tian Yao mampu membalikkan keadaan. 

Anthony Ginting di Australia Open 2026 (PBSI)
Anthony Ginting di Australia Open 2026 (PBSI)

Dong Tian Yao mampu memberikan tekanan. Sementara Anthony tak dapat keluar dari tekanan wakil China tersebut. 

"Memang hari ini lawan bisa bermain lebih baik dibanding saya. Dari pertama sempat unggul juga tapi dia coba buat mengubah strategi dan pola permainan, dia lebih menekan dan saya nggak bisa keluar dari tekanan," katanya usai pertandingan.

Ia juga mengakui kerap membuat kesalahan dalam pertandingan. Bahkan, kesalahan yang diperbuat terjadi pada poin-poin kritis. 

"Selain itu, saya banyak melakukan kesalahan sendiri apalagi waktu poin-poin yang menentukan. Jadi waktu unggul, waktu poinnya sama dan poin-poin kritis, kurang bisa memegang permainan dengan baik," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/40/3223747/alwi_farhan_lolos_ke_16_besar_australia_open_2026_inabadminton-IVjo_large.jpg
Hasil 32 Besar Australia Open 2026: Alwi Farhan Lolos ke 16 Besar, Anthony Ginting Tersingkir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/40/3223669/leo_rolly_carnando_dan_daniel_marthin_berhasil_melaju_ke_16_besar_australia_open_2026_super_500-RF01_large.jpg
Hasil Australia Open 2026: Leo/Daniel Lolos 16 Besar Usai Bungkam Wakil Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/40/3223575/rachel_allesya_bersama_febi_setianingrum-4tTn_large.jpg
Lolos 16 Besar Australia Open 2026, Rachel/Febi Makin Termotivasi untuk Pertahankan Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/40/3223589/ali_faathir_rayhan_devin_artha_wahyudi-EC5d_large.jpg
Hasil Australia Open 2026: Faathir/Devin Disingkirkan Pasangan Hong Kong di 32 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/40/3223544/rachel_allesya_bersama_febi_setianingrum-OzNG_large.jpg
Hasil Australia Open 2026: Comeback Gemilang, Rachel/Febi Segel Tiket 16 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/40/3223527/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-MVeN_large.jpg
Hasil Australia Open 2026: Bungkam Perlawanan Singapura, Sabar/Reza Amankan Tempat di 16 Besar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement