Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Berikan Kabar Bahagia soal Kondisi Alex Marquez

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |10:35 WIB
Marc Marquez Berikan Kabar Bahagia soal Kondisi Alex Marquez
Marc Marquez Berikan Kabar Bahagia soal Kondisi Alex Marquez (Ducati Corse)
A
A
A

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, memberikan kabar bahwa sang adik Alex Marquez kini kondisinya semakin membaik. Pembalap Gresini Racing mengalami kecelakaan horor pada seri MotoGP Catalunya, pada Mei 2026.

1. Beberkan Kondisi Alex Marquez

Cedera itu mengakibatkan patah tulang selangka kanan dan cedera pada ruas tulang leher C7. Alex Marquez harus absen dalam beberapa seri MotoGP 2026.

Marc Marquez mengatakan, Alex Marquez telah melalui masa-masa sulit dalam pemulihan cederanya. Hal itu tentunya berkat besarnya semangat pembalap tersebut untuk segera pulih. 

"Dalam pemulihan, minggu pertama sangat suram, minggu kedua dan sekarang dia berada pada titik di mana Anda harus mengendalikannya dengan ketat," kata Marc Marquez dilansir dari laman Motosan, Selasa (16/6/2026).

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Dia terlihat lebih baik. Dia ingin mulai melakukan berbagai hal, mulai mempersiapkan diri secara fisik ," tambahnya.

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan, Alex Marquez sejauh ini kondisinya berangsur membaik. Dia berpendapat, banyak pihak sudah menantikan aksi-aksi Alex Marquez.

"Álex sudah lebih baik. Untungnya, dia sudah tersenyum. Dia merasa lebih baik setiap hari. Saya pikir segera, jika pemulihannya terus berjalan lancar, yang merupakan hal terpenting.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/38/3224696/marc_marquez_siap_tempur_di_motogp_republik_ceko_2026_marcmarquez93-1zev_large.jpg
Jelang MotoGP Republik Ceko 2026, Marc Marquez: Saya Tak Mau Kalah dari Pembalap Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/38/3224678/pedro_acosta_menyindir_francesco_bagnaia_jelang_jadi_tandem_marc_marquez_di_motogp_2026_37pedroacosta-6J8m_large.jpg
Jelang Jadi Tandem Marc Marquez di MotoGP 2027, Pedro Acosta Sindir Francesco Bagnaia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/38/3224626/pembalap_tim_ducati_lenovo_marc_marquez-WPQh_large.jpg
Bos Gresini Kagumi Marc Marquez: Lampaui Batas Kemampuan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/38/3224479/cal_crutchlow-zbOn_large.jpg
Cal Crutchlow Bawa Kabar Baik Usai Dipercaya LCR Honda untuk Balapan di MotoGP Ceko dan Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/38/3224527/marc_marquez_bersama_francesco_bagnaia-AQMb_large.jpg
Davide Tardozzi Blak-blakan Sebut Awal Musim MotoGP 2026 sebagai Mimpi Buruk bagi Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/38/3224426/marc_marquez_mulai_menerima_kenyataan_banyak_pembalap_muda_lebih_jago_dari_dirinya-WGzN_large.jpg
Marc Marquez Mulai Terima Kenyataan Banyak Pembalap Muda Lebih Jago dari Dirinya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement