Marc Marquez Berikan Kabar Bahagia soal Kondisi Alex Marquez

Marc Marquez Berikan Kabar Bahagia soal Kondisi Alex Marquez (Ducati Corse)

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, memberikan kabar bahwa sang adik Alex Marquez kini kondisinya semakin membaik. Pembalap Gresini Racing mengalami kecelakaan horor pada seri MotoGP Catalunya, pada Mei 2026.

1. Beberkan Kondisi Alex Marquez

Cedera itu mengakibatkan patah tulang selangka kanan dan cedera pada ruas tulang leher C7. Alex Marquez harus absen dalam beberapa seri MotoGP 2026.

Marc Marquez mengatakan, Alex Marquez telah melalui masa-masa sulit dalam pemulihan cederanya. Hal itu tentunya berkat besarnya semangat pembalap tersebut untuk segera pulih.

"Dalam pemulihan, minggu pertama sangat suram, minggu kedua dan sekarang dia berada pada titik di mana Anda harus mengendalikannya dengan ketat," kata Marc Marquez dilansir dari laman Motosan, Selasa (16/6/2026).

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Dia terlihat lebih baik. Dia ingin mulai melakukan berbagai hal, mulai mempersiapkan diri secara fisik ," tambahnya.

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan, Alex Marquez sejauh ini kondisinya berangsur membaik. Dia berpendapat, banyak pihak sudah menantikan aksi-aksi Alex Marquez.

"Álex sudah lebih baik. Untungnya, dia sudah tersenyum. Dia merasa lebih baik setiap hari. Saya pikir segera, jika pemulihannya terus berjalan lancar, yang merupakan hal terpenting.