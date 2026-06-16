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Hasil Macau Open 2026: Leo/Daniel Marthin Melaju ke 16 Besar, Christian Adinata Tersingkir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |17:20 WIB
Hasil Macau Open 2026: Leo/Daniel Marthin Melaju ke 16 Besar, Christian Adinata Tersingkir
Leo Daniel Melaju ke 16 Besar Macau Open 2026 (Foto: Dok. Okezone)
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TUNGGAL putra Indonesia, Christian Adinata, gagal menembus babak utama Macau Open 2026. Kepastian itu didapat setelah langkahnya terhenti pada babak kualifikasi yang berlangsung di Macau East Asian Games Dome, Macau, Selasa (16/6/2026).

Di sisi lain, kabar baik datang dari sektor ganda putra. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil melangkah ke babak 16 besar dan menjaga peluang Indonesia untuk meraih prestasi di turnamen tersebut.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

1. Christian Adinata Terhenti di Babak Final Kualifikasi 

Pada babak kualifikasi awal, Christian Adinata menghadapi wakil India, Tushar Suveer. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua pemain saling menunjukkan permainan terbaik demi mengamankan tiket ke babak berikutnya.

Pada gim pertama, Christian harus mengakui keunggulan lawannya setelah kalah tipis dengan skor 20-22.

Namun, pemain Indonesia itu mampu bangkit pada gim kedua. Bermain lebih agresif, Christian sukses menyamakan kedudukan usai menang 21-15.

Kepercayaan diri Christian semakin meningkat pada gim penentuan. Ia kembali tampil solid dan menutup pertandingan dengan kemenangan 21-15 untuk memastikan langkah ke babak final kualifikasi.

Pada laga penentuan menuju babak utama, Christian berhadapan dengan wakil Taiwan, Zhe Ying Wu. Sayangnya, ia kesulitan mengembangkan permainan dan kalah 15-21 pada gim pertama.

Christian mencoba memberikan perlawanan pada gim kedua, tetapi kembali harus mengakui keunggulan lawannya. Ia takluk dengan skor 10-21 dan gagal melaju ke babak utama Macau Open 2026.

 

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