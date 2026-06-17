2 Pebulu Tangkis Cantik Dunia yang Menikah dengan Pelatihnya Sendiri, Nomor 1 Berdarah Indonesia

Berikut dua pebulu tangkis cantik dunia yang menikah dengan pelatihnya sendiri (Foto: Instagram/@liannetan20)

BERIKUT dua pebulu tangkis cantik dunia yang menikah dengan pelatihnya sendiri. Salah satunya memiliki darah Indonesia.

Jodoh memang bisa datang dari mana saja. Bahkan, ada ujar-ujar yang mengatakan cinta tumbuh seiring jalan. Alias, kebiasaan bersama-sama bisa menumbuhkan benih asmara di hati.

Jalinan cinta antara atlet dengan pelatihnya bukan hal yang baru. Setidaknya, dua pebulu tangkis ini adalah bukti sahihnya. Siapa saja mereka?

2 Pebulu Tangkis Cantik Dunia yang Menikah dengan Pelatihnya Sendiri

1. Lianne Tan

Pebulu tangkis satu ini mengejutkan penggemar saat tampil di Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, Tan ternyata memiliki darah Indonesia dari sang ayah.

Tidak hanya itu, pemain berpaspor Belanda tersebut cukup fasih berbahasa Indonesia. Tan ternyata juga menikah dengan pelatihnya yang notabene WNI yakni Indra Bagus Ade Chandra.

Ternyata, Indra merupakan mantan atlet Pelatnas PBSI. Ia mengadu nasib ke Eropa sejak keluar pada 2019 dan bertemu dengan Lianne Tan hingga menikah.