Hasil Australia Open 2026: Moh Zaki Ubaidillah dan Rehan/Gloria Kompak Lolos 16 Besar

SYDNEY - Dua wakil Indonesia berhasil memastikan tempat di babak 16 besar Australia Open 2026. Mereka adalah tunggal putra Moh Zaki Ubaidillah dan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja yang sama-sama meraih kemenangan pada babak 32 besar.

Pertandingan berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Rabu (10/6/2026). Moh Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed menjadi wakil Merah Putih pertama yang mengamankan tiket ke babak berikutnya.

1. Ubed Menang Dua Gim Langsung

Ubed menghadapi pebulu tangkis Thailand, Kantaphon Wangcharoen. Tunggal putra Indonesia itu tampil solid dan sukses menuntaskan pertandingan dalam dua gim langsung.

Pada gim pertama, Ubed mampu mendikte jalannya laga dengan permainan yang efektif. Kantaphon kesulitan mengimbangi ritme permainan lawannya sehingga harus menyerah dengan skor 14-21.

Memasuki gim kedua, Ubed sempat mendapat perlawanan ketat pada awal laga. Namun, ia perlahan menemukan bentuk permainan terbaiknya dan berhasil mengendalikan pertandingan hingga menutup gim dengan kemenangan 21-11.

2. Rehan/Gloria Menyusul

Keberhasilan Ubed kemudian diikuti Rehan/Gloria. Pasangan ganda campuran Indonesia itu tampil dominan saat menghadapi Rinov Rivaldy/Jane Gao yang mewakili Indonesia-Australia.