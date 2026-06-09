Kata Manajer Tim Usai Timnas Voli Putri Indonesia Kalah dari Vietnam di AVC Womens Cup 2026

CANDON CITY – Timnas Voli Putri Indonesia menelan kekalahan 2-3 (25-18, 22-25, 18-25, 25-19, 13-15) dari Timnas Voli Putri Vietnam dalam lanjutan AVC Womens Cup 2026. Manajer tim, Luciana Taroreh menuturkan, penampilan Srikandi Merah Putih sejatinya menunjukkan peningkatan.

Laga Timnas Voli Putri Indonesia menghadapi Vietnam itu berlangsung di Candon City, Filipina, Senin 8 Juni 2026. Meski menghadapi lawan yang kuat, mereka bisa memaksa hingga lima set.

1. Perkembangan

Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di AVC Cup Women 2026 (Foto: AVC)

Karena itu, Luciana menilai penampilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan dibanding laga sebelumnya. Namun, hasil akhir memang tidak sesuai harapan.

“Timnas kembali menampilkan peningkatan mereka. Timnas voli putri Indonesia menunjukkan semangat juang yang luar biasa,” kata Luciana, dikutip Selasa (9/6/2026).

Mantan bintang voli Indonesia era 1980-an itu menambahkan, pengalaman dan ketenangan Vietnam menjadi faktor pembeda dalam duel sengit tersebut. Jadi, Timnas Voli Putri Indonesia menerima dengan tangan terbuka kekalahan tersebut.

“Vietnam lebih tenang pada momen-momen krusial. Itu menjadi bukti mental juara mereka yang mampu keluar dari tekanan dalam pertandingan yang sangat ketat,” tandas Luciana.