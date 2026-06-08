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Meski Gagal ke Final Indonesia Open 2026, Rachel/Febi Dapat Pujian dari Ganda Putri Peringkat Satu Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |01:01 WIB
Meski Gagal ke Final Indonesia Open 2026, Rachel/Febi Dapat Pujian dari Ganda Putri Peringkat Satu Dunia
Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)
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JAKARTA – Ganda putri nomor satu dunia asal China, Liu Sheng Shu/Tan Ning, menjadi pihak yang menggagalkan pasangan tuan rumah, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum ke final Indonesia Open 2026. Meski berhasil memenangkan pertandingan, peraih medali perak Olimpiade Paris 2024 tersebut terang-terangan mengaku tidak mudah untuk menundukkan Rachel/Febi pada laga semifinal yang digelar di Istora Senayan, Jakarta.

1. Apresiasi Tinggi untuk Wakil Tuan Rumah

Usai laga, Liu Sheng Shu memberikan pujian khusus bagi performa ganda putri Indonesia. Menurutnya, Rachel/Febi tampil dengan motivasi tinggi dan memberikan perlawanan yang sangat merepotkan sepanjang pertandingan.

 “Di pertandingan tadi karena melawan tuan rumah, penampilan mereka sangat bagus dan sangat bersemangat. Tetapi kami sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum bertanding,” ujar Liu mengutip dari PB Djarum, Senin (8/6/2026).

Selain menghadapi ketatnya permainan di lapangan, Liu/Tan juga harus bertanding di bawah tekanan atmosfer Istora yang bergemuruh mendukung wakil Indonesia. Namun, mereka menegaskan bahwa riuhnya penonton sama sekali tidak menggoyahkan konsentrasi mereka.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (Foto: X/@INABadminton)
Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (Foto: X/@INABadminton)

Bagi Liu, tekanan dari suporter lawan adalah hal yang lumrah dan sudah mereka antisipasi sejak awal.

 

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