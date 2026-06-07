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An Se Young Terharu dengan Dukungan Penonton Istora Senayan di Indonesia Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |13:42 WIB
An Se Young Terharu dengan Dukungan Penonton Istora Senayan di Indonesia Open 2026
An Se Young Takjub dengan Atmosfer Indonesia Open 2026 (Foto:X/@BadmintonINA)
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JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putri nomor satu dunia, An Se Young, mengaku terharu dengan atmosfer yang tercipta di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, saat tampil pada semifinal Indonesia Open 2026, Sabtu (6/6/2026). Pemain asal Korea Selatan itu merasa mendapatkan dukungan luar biasa dari para penonton yang hadir. 

An Se Young berhasil memastikan langkah ke partai final setelah mengalahkan unggulan keempat asal China, Chen Yufei, dalam pertandingan sengit tiga gim dengan skor 21-17, 19-21, dan 23-21. Kemenangan tersebut mengantarkannya melaju ke laga puncak Indonesia Open 2026. 

An Se Young lolos ke final Indonesia Open Okezone

1. An Se Young Nikmati Atmosfer Istora 

Usai pertandingan, An Se Young mengungkapkan bahwa dirinya sangat menikmati suasana yang tercipta di Istora Senayan. Ia bahkan tidak menyangka akan memperoleh dukungan sebesar itu dari para penonton.

"Hari ini banyak orang yang bersorak untuk saya. Setiap kali saya melihat bendera Taegeukgi (bendera Korea Selatan)," ujar An Se Young usai laga.

Dukungan yang diberikan para penggemar membuat semangat juara dunia tersebut semakin berlipat ganda sepanjang pertandingan berlangsung.

"Saya merasa sangat terharu dan bersemangat," lanjutnya.

2. Fokus Tampil Maksimal di Final 

Setelah memastikan tiket ke final, An Se Young bertekad menampilkan performa terbaik demi meraih hasil maksimal di Indonesia Open 2026. Karena itu, ia akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi laga penentuan.

Pada partai final, An Se Young akan berhadapan dengan wakil Jepang, Akane Yamaguchi. Duel kedua pemain dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, GBK, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

 

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