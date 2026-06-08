Rachel/Febi Petik Pelajaran Berharga dari Penguasa Dunia Usai Terhenti di Semifinal Indonesia Open 2026

JAKARTA – Langkah ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, terpaksa terhenti di babak semifinal Indonesia Open 2026. Juara Australia Open 2025 tersebut dipaksa mengakui keunggulan pasangan nomor satu dunia asal China, Liu Sheng Shu/Tan Ning, dalam laga yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu 6 Juni 2026.

Rachel/Febi takluk setelah memberikan perlawanan sengit dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 16-21.

1. Kehilangan Momentum

Pertandingan sebenarnya berjalan sangat ketat. Rachel/Febi bahkan sempat membuka asa untuk memperpanjang napas dan memaksa terjadinya rubber game. Sejak awal gim kedua, ganda putri tanah air ini sukses memegang kendali permainan hingga memimpin di angka 16-14.

Sayangnya, momen krusial tersebut buyar akibat kesalahan komunikasi. Kehilangan satu poin akibat salah pengertian membuat fokus Rachel/Febi goyah, situasi yang langsung dimanfaatkan dengan jeli oleh Liu/Tan untuk membalikkan keadaan.

“Saat unggul 16-14 kami salah pengertian dan membiarkan bola terjatuh di lapangan sendiri. Sejak itu kami kehilangan fokus, dan hal itu langsung dievaluasi oleh pelatih usai bertanding,” ungkap Rachel, dikutip dari laman resmi PB Djarum, Senin (8/6/2026).

Rachel Allessya bersama Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

2. Petik Pelajaran Berharga

Meski gagal melaju ke partai puncak, menembus babak semifinal turnamen level BWF Super 1000 merupakan pencapaian yang sangat disyukuri oleh Rachel/Febi. Pengalaman menghadapi sang penguasa peringkat satu dunia dinilai menjadi modal dan pelajaran yang sangat mahal untuk perkembangan karier mereka ke depan.