Jonatan Christie Tak Mau Jemawa Jelang Final Indonesia Open 2026: Nikmati Permainan Saja

Jonatan Christie Tak Mau Jemawa Jelang Final Indonesia Open 2026: Nikmati Permainan Saja (Cikal Bintang)

JAKARTA - Jonatan Christie berhasil mengamankan tiket final Indonesia Open 2026. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- memilih untuk menurunkan ekspektasi dan mencari ketenangan menjelang partai pamungkas.

1. Lolos ke Final Indonesia Open 2026

Jonatan Christie lolos ke final setelah mengalahkan wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul, di babak semifinal Indonesia Open 2026. Duel itu digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (6/6/2026).

Bermain di depan pendukung sendiri, Jojo tampil percaya diri. Pebulu tangkis asal Jakarta itu sempat kecolongan di gim pertama. Namun, Jojo akhirnya menuntaskan laga dengan kemenangan 16-21, 21-10, dan 21-12.

Jonatan Christie (Dok PBSI)

Kemenangan ini mengantar Jonatan kembali ke panggung final di Istora Senayan. Jonatan memiliki kenangan manis ketika tampil pada partai final yang berlangsung di Istora Senayan.

Pebulu tangkis berusia 28 tahun itu pernah merebut medali emas Asian Games pada 2018, Kemudian, Jojo menjadi juara Indonesia Masters pada 2023.

2. Nikmati Permainan

Catatan ini tentu membuat Jojo percaya diri. Namun, ia tidak mau besar kepala.

"Ya, lebih mau menikmati permainan aja sih untuk besok. Ya memang pasti ada ekspektasi, harapan, mungkin dari masyarakat Indonesia juga, pecinta bulu tangkis juga, dan ya bahkan saya sendiri pun harapannya pasti ada ingin meraih gelar juara (Indonesia Open)," kata Jonatan usai laga, dikutip Minggu (7/6/2026).