Adu Ranking BWF Jonatan Christie vs Victor Lai Jelang Final Indonesia Open 2026, Bak Bumi dan Langit?

ADU ranking pebulutangkis kesayangan Indonesia Jonatan Christie vs Victor Lai jelang final Indonesia Open 2026 menarik untuk diulas. Apakah perbedaannya benar-benar bak bumi dan langit?

Ya, panggung Indonesia Open 2026 kini memasuki babak paling bergengsi. Sektor tunggal putra menyuguhkan final yang penuh kejutan setelah dua nama berhasil melangkah ke partai puncak di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Di satu sisi ada Jonatan Christie, jagoan tuan rumah yang dipundaknya ada harapan besar jutaan pencinta bulu tangkis Indonesia. Sementara di sisi lain, ada Victor Lai, pemain muda asal Kanada yang secara mengejutkan bisa menembus final Super 1000 pertamanya.

Jelang duel panas tersebut, menarik menilik selisih ranking BWF keduanya. Siapakah yang lebih tinggi? Berikut ulasannya.

1. Ranking BWF Jonatan Christie

Jonatan Christie alias Jojo merupakan tunggal putra nomor satu Indonesia saat ini. Berdasarkan rilis ranking BWF terbaru yang dilansir dari bwfbadminton.com per 2 Juni 2026, Jojo kokoh di peringkat 5 dunia dengan koleksi 83.631 poin.

Konsistensinya di jajaran elite dunia tidak perlu diragukan lagi. Jojo sudah lama menjadi satu-satunya wakil tunggal putra Indonesia yang menembus 10 besar dunia, mempertegas statusnya sebagai tulang punggung Merah Putih di sektor ini.

Di Indonesia Open 2026, Jojo tampil meyakinkan babak demi babak. Kini ia hanya selangkah lagi dari mimpi besar: mengakhiri puasa gelar tunggal putra Indonesia Open yang sudah terhenti sejak Simon Santoso menjuarainya pada 2012. Sebuah catatan 14 tahun yang tentu membebani sekaligus membakar semangat.

2. Ranking BWF Victor Lai

Berbeda jauh dengan Jojo, Victor Lai masuk ke Indonesia Open bukan sebagai unggulan utama. Pemain yang baru berusia 21 tahun kelahiran Scarborough, Ontario, Kanada, ini menempati peringkat 12 dunia, ya cukup jauh dari Jojo.