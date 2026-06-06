Respons Kevin Sanjaya Sukamuljo soal Comeback di Bulu Tangkis Profesional

KEVIN Sanjaya Sukamuljo kembali menjadi pusat perhatian saat hadir dalam sesi meet and greet di sela gelaran Indonesia Open 2026 pada Jumat 5 Juni 2026. Mantan pebulu tangkis ganda putra Indonesia itu pun kembali mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan kembali ke lapangan sebagai atlet profesional.

Kehadiran Kevin Sanjaya di Istora Senayan disambut antusias para penggemar. Dukungan dan kerinduan publik terhadap sosok yang pernah menjadi andalan Indonesia di sektor ganda putra terasa begitu kuat.

Kevin Sanjaya putuskan pensiun dari dunia bulu tangkis profesional pada 2024. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Sepanjang acara berlangsung, nama Kevin Sanjaya beberapa kali diteriakkan para suporter. Tidak sedikit yang berharap mantan pasangan Marcus Fernaldi Gideon itu kembali berkompetisi di turnamen bulu tangkis internasional.

1. Kevin Sanjaya Pensiun pada 2024

Kevin Sanjaya memutuskan pensiun dari dunia bulu tangkis pada 2024. Keputusan itu diambil setelah masa depannya terkait pasangan bermain tidak menemukan kejelasan.

Meski sudah meninggalkan dunia kompetitif, popularitas Kevin Sanjaya di kalangan pencinta bulu tangkis Indonesia tetap tinggi. Hal itu terlihat dari antusiasme pengunjung yang memadati sesi pertemuan langsung dengannya.

Usai acara, Kevin Sanjaya melayani wawancara dengan sejumlah awak media. Dalam kesempatan itu, pertanyaan mengenai peluang comeback kembali mengemuka.