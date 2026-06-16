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HOME SPORTS F1 & A1

Kisah Lewis Hamilton Sebut Indonesia sebagai Negara Favorit, Ini Alasannya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |00:05 WIB
Kisah Lewis Hamilton Sebut Indonesia sebagai Negara Favorit, Ini Alasannya!
Lewis Hamilton menyebut Indonesia sebagai negara favorit. (Foto: Instagram/@lewishamilton)
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PEMBALAP Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, pernah menyebut Indonesia sebagai negara favorit. Saat ditanya negara mana yang sangat enak untuk dikunjungi, The Boss -julukan Lewis Hamilton- secara tegas menyebut Indonesia.

“Tempat favorit saya untuk melakukan travelling adalah Indonesia. Cuacanya bagus, begitu juga dengan makanannya. Orang-orang di Indonesia juga sangat baik,” kata Lewis Hamilton saat masih membela Mercedes-AMG, Okezone mengutip dari @TimnasxTra.

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1. Cetak Sejarah Bersama Ferrari

Lewis Hamilton saat menang F1 GP Catalunya 2026.

Lewis Hamilton merupakan salah salah satu pembalap tersukses di ajang Formula One (F1). Pembalap asal Inggris ini tercatat tujuh kali juara F1, (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 dan 2020).

Setelah 2020, The Boss tak pernah lagi menjadi juara dunia F1. Per tahun 2025, pembalap 40 tahun ini hengkang ke Scuderia Ferrari.

Di musim pertama membela pabrikan asal Italia itu, Lewis Hamilton hanya finis keenam klasemen akhir. Musim ini atau di F1 2026, Lewis Hamilton tampil konsisten.

Dalam tujuh race awal musim ini, Lewis Hamilton duduk di posisi dua klasemen dengan 115 angka, terpaut 41 poin dari Kimi Antonelli di puncak. Terbaru, Lewis Hamilton bahkan menjadi yang terbaik di F1 GP Catalunya 2026 pada Minggu, 14 Juni 2026.

Kemenangan itu merupakan yang pertama dicetak Lewis Hamilton bersama Scuderia Ferrari. Jadi, apakah ini pertanda Lewis Hamilton siap menjadi juara dunia F1 untuk kedelapan kalinya?

 

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