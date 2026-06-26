Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Yeo Jia Min, Rival Gregoria Mariska yang Resmi Menikah dengan Sesama Atlet

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |08:34 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Yeo Jia Min, Rival Gregoria Mariska yang Resmi Menikah dengan Sesama Atlet
Simak kisah pebulu tangkis supercantik Yeo Jia Min yang menikah dengan sesama atlet (Foto: Instagram/@yeo_jiaminn)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis supercantik, Yeo Jia Min, menarik diulas. Rival Gregoria Mariska Tunjung di sektor tunggal putri ini resmi menikah.

Menariknya, Yeo Jia Min menikah dengan sesama atlet. Resepsi pernikahannya pun dihadiri para pebulu tangkis dunia.

1. Resmi Menikah

Yeo Jia Min yang merupakan tunggal putri andalan Singapura resmi melepas masa lajangnya belum lama ini. Pemberkatan digelar di Gereja Metodis Living Hope yang terletak di Tampines, Singapura, pada 20 Juni 2026.

Kemudian, Yeo Jia Min menggelar resepsi pernikahan megah. Acara itu diadakan pada hari berbeda, yakni 21 Juni 2026.

Yeo Jia Min sendiri menikah dengan sesama atlet. Namun bukan dari cabor bulu tangkis. Ia dipinang eks atlet renang Singapura, Pang Sheng Sun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/37/3224584/lewis_hamilton_menyebut_indonesia_sebagai_negara_favorit_lewishamilton-Ea9U_large.jpg
Kisah Lewis Hamilton Sebut Indonesia sebagai Negara Favorit, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/43/3222553/berikut_empat_atlet_tanah_air_yang_pernah_kepincut_pevoli_supercantik_yolla_yuliana-Hj6V_large.jpg
4 Atlet Tanah Air yang Pernah Kepincut Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/40/3211925/samuel_cipta_dan_nabila_taqiyyah_semringah_tampil_di_sportstive-DBoh_large.jpg
Respons Bahagia Samuel Cipta dan Nabila Taqiyyah Tampil di SporTstive+: Jadi Pengalaman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/40/3211887/hasil_samuel_cipta_dan_nabila_taqiyah_vs_bertrand_peto_dan_rara_sudirman_di_sportstive-4ybm_large.jpg
Hasil SporTstive+: Samuel Cipta/Nabila Taqiyah Tumbangkan Bertrand Peto/Rara Sudirman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/40/3211874/pembukaan_sportstive_berlangsung_meriah_di_gor_sumantri_brodjonegoro-kEm9_large.jpg
Dihadiri Ratusan Pencinta Bulu Tangkis, SporTstive+ Resmi Dibuka dengan Meriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/40/3208667/zheng_siwei_dan_huang_yaqiong_sukses_besar_sebagai_pebulu_tangkis_zhengsiwei1997-W9HC_large.jpg
Kisah Ganda Campuran Dadakan asal China Zheng Siwei/Huang Yaqiong, Sukses Jadi Penguasa Ranking BWF Nomor 1 Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement