Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Yeo Jia Min, Rival Gregoria Mariska yang Resmi Menikah dengan Sesama Atlet

Simak kisah pebulu tangkis supercantik Yeo Jia Min yang menikah dengan sesama atlet (Foto: Instagram/@yeo_jiaminn)

KISAH pebulu tangkis supercantik, Yeo Jia Min, menarik diulas. Rival Gregoria Mariska Tunjung di sektor tunggal putri ini resmi menikah.

Menariknya, Yeo Jia Min menikah dengan sesama atlet. Resepsi pernikahannya pun dihadiri para pebulu tangkis dunia.

1. Resmi Menikah

Yeo Jia Min yang merupakan tunggal putri andalan Singapura resmi melepas masa lajangnya belum lama ini. Pemberkatan digelar di Gereja Metodis Living Hope yang terletak di Tampines, Singapura, pada 20 Juni 2026.

Kemudian, Yeo Jia Min menggelar resepsi pernikahan megah. Acara itu diadakan pada hari berbeda, yakni 21 Juni 2026.

Yeo Jia Min sendiri menikah dengan sesama atlet. Namun bukan dari cabor bulu tangkis. Ia dipinang eks atlet renang Singapura, Pang Sheng Sun.