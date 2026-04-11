Hasil SporTstive+: Samuel Cipta/Nabila Taqiyah Tumbangkan Bertrand Peto/Rara Sudirman!

DUET artis Samuel Cipta/Nabila Taqiyah berhasil mengalahkan Bertrand Peto/Rara Sudirman dalam laga ekshibisi sportainment bertajuk SporTstive+. Pertandingan itu digelar di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta pada Sabtu (11/4/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Duet Bertrand Peto/Rara Sudirman tampil impresif sejak awal pertandingan. Diiringi dengan teriakan penonton yang meriah, Bertrand Peto/Rara Sudirman tak melakukan banyak kesalahan.

Pukulan akurat dan menyilang membuat Samuel Cipta/Nabila Taqiyah kewalahan. Tak butuh waktu lama, Bertrand Peto/Rara Sudirman pun sukses memenangkan game pertama dengan skor 15-9.

Berlanjut pada game kedua, teriakkan yel-yel dari masing-masing suporter semakin menggema. Bertrand Peto/Rara Sudirman semakin tampil percaya diri.

Sementara itu, Samuel Cipta/Nabila Taqiyah masih kesulitan menemukan permainan terbaiknya. Di sela pertandingan yang cukup sengit, kedua pasangan terlihat sesekali melempar senyum.

Laga yang sengit beberapa kali membuat kedua pasangan mempunyai skor sama kuat. Namun akhirnya, Samuel Cipta/Nabila Taqiyah membalikkan keadaan dan memenangkan laga dengan skor 15-13.