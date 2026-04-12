SAMUEL Cipta dan Nabila Taqiyyah semringah usai tampil di ajang kolaborasi olahraga dan hiburan; SporTstive+. Nabila Taqiyyah mengatakan, tampil di ajang seperti ini adalah pengalaman baru untuknya.
SporTstive+ merupakan inovasi yang diinisiasi RCTI+ dan TS Media untuk menghadirkan ajang sportainment. Acara ini mengombinasikan olahraga dan hiburan yang dikemas dengan meriah.
Cabang olahraga (cabor) bulu tangkis akan menjadi pertandingan perdana untuk SporTstive+. Setelah itu, cabor bola basket, tinju, dan sepak bola akan menyusul.
Edisi perdana SporTstive+ menggelar pertandingan cabor bulu tangkis. Ada empat laga yang dipertandingkan dihadapan ratusan pencinta bulu tangkis di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta pada Sabtu 11 April 2026.
Samuel Cipta dan Nabila Taqiyyah menjadi salah satu figur yang tampil dalam pertandingan tersebut. Mereka berhadapan dengan duet Bertrand Peto/Rara Sudirman.
Pasangan Samuel/Nabila berhasil merebut kemenangan dalam pertarungan tiga game. Usai laga, Nabila mengatakan senang bisa berkompetisi di ajang SporTstive+. Menurutnya, ini pengalaman baru yang unik.