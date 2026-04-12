Respons Bahagia Samuel Cipta dan Nabila Taqiyyah Tampil di SporTstive+: Jadi Pengalaman Baru

SAMUEL Cipta dan Nabila Taqiyyah semringah usai tampil di ajang kolaborasi olahraga dan hiburan; SporTstive+. Nabila Taqiyyah mengatakan, tampil di ajang seperti ini adalah pengalaman baru untuknya.

SporTstive+ merupakan inovasi yang diinisiasi RCTI+ dan TS Media untuk menghadirkan ajang sportainment. Acara ini mengombinasikan olahraga dan hiburan yang dikemas dengan meriah.

Cabang olahraga (cabor) bulu tangkis akan menjadi pertandingan perdana untuk SporTstive+. Setelah itu, cabor bola basket, tinju, dan sepak bola akan menyusul.

Edisi perdana SporTstive+ menggelar pertandingan cabor bulu tangkis. Ada empat laga yang dipertandingkan dihadapan ratusan pencinta bulu tangkis di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta pada Sabtu 11 April 2026.

1. Samuel Cipta/Nabila Taqiyyah Kalahkan Bertrand Peto/Rara Sudirman

Samuel Cipta dan Nabila Taqiyyah menjadi salah satu figur yang tampil dalam pertandingan tersebut. Mereka berhadapan dengan duet Bertrand Peto/Rara Sudirman.

Pasangan Samuel/Nabila berhasil merebut kemenangan dalam pertarungan tiga game. Usai laga, Nabila mengatakan senang bisa berkompetisi di ajang SporTstive+. Menurutnya, ini pengalaman baru yang unik.